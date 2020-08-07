倦意襲來想要倒頭大睡，但是一想起排山倒海的工作和生活瑣事，還是要撐起疲憊不堪的皮囊，繼續埋頭苦幹。告訴自己每天都要更努力地生活，做任何事都全力以赴，一有懈怠就不斷鞭策自己，這樣的自己在軟弱的時候故作堅強地說著「沒關係」。而一聲聲「沒關係」的背後，卻隱藏著一張張眼淚潰堤的臉⋯⋯

韓國作家韓在媛推出暖心療癒之作。（so_i_aries@IG）

韓國作家韓在媛以自己個人生活經驗推出暖心療癒之作《不再假裝沒關係》，總結出一套自己的生活理念，洞悉20歲世代青年人成長時面對的苦惱與不安，想要變得成熟，內心卻充滿矛盾的心理，引起該年齡層女性之間極大迴響。其專欄有超過3萬人追蹤，並創下瀏覽數高達370萬次的紀錄。用溫柔又深刻的文筆，記錄內心的掙扎，這一刻，不再假裝沒關係！

《不再假裝沒關係》引起常常對生活感到疲累的都市人的共鳴。（so_i_aries@IG）

比起成為合格的大人，更想認同那個無能為力的自己。 《不再假裝沒關係》

為什麼一定要認真生活？

作者韓在媛寫道自己學生時期的人生，總是全力以赴地做好每一件事，在得以回饋及讚賞的時候獲得滿足，不過步入社會後，她漸漸發現人生不再如往常般簡單，即使付出努力，卻無法輕而易舉地獲得同等的回報，徒勞無功。「好好生活」反而成為枷鎖，每一刻都想要拼搏的念頭讓她疲倦不已，各種壓力壓得人喘不過氣來。

她發現，只有放下「想要努力變好」的念頭，才得以正視自己。

「在倦意襲來的午後時分，我會喝上一杯溫暖的拿鐵；如果週末沒有約會，就會整天玩遊戲；要是完成一篇文章，就來杯沁涼的啤酒再就寢。」

──今天就先隨心所欲地過吧！

韓國作家韓在媛的專欄有3萬多人追蹤。（so_i_aries@IG）

認同「不用心生活」的自己

「人怎麼可能對每一件事、每一次經歷都用心？」作者這樣反問自己，凡事過於追求完美的她，明白到最後只會累了自己。在無法包容軟弱與失敗的社會中生活，我們總想獲得認同，讓別人認為自己過得還不錯，需要多少「假裝」，才能「自信」地站在他人的面前。但是，你可曾體諒過、撫慰過那個浸泡在滿滿疲勞中的自己？

沒力氣的時候就不要勉强。（so_i_aries@IG）

我想對此刻的自己說：「你真的過得很好。」

何必要假裝快樂、幸福呢？活得這麼累又何苦呢？這是作者在書中經常探討的問題，如果不再為了符合某人的期待去努力、不再扮演特定的角色、不再強迫自己強顏歡笑，忠於自己的時候反而輕鬆許多。很多事情都由不得我們去左右，唯一能做的便是忠於當下，滿足於這一刻的現狀。不去賦予成功與失敗過多的意義，正如書中所述「沒有不幸就真的幸福嗎？」此時此刻不愧對自己而活，隨心所欲做想做的事，這樣的態度也算是用心生活的一種吧？

總之呢，今天，也許明天也是，又或者到本月為止，我都不想認真生活。 《不再假裝沒關係》

《不再假裝沒關係》更多療癒人心字句：（點閱下圖查看）