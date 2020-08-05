在IG上吸引超過七萬粉絲追蹤的日本時尚達人zu，常常在網上分享自己的日常穿搭，她不僅是一名設計師，還是一個孩子的媽媽。平日衣著走簡約路綫的她，穿搭單品顔色變化多樣，即日當上媽媽打扮也絕不老土，率性又型格，十分有時尚氣場！

日本設計師人妻對配襯母子裝功力十足，拍照時尚又上鏡。（zu_meer@IG）

從色系打造百變親子裝

身為設計師媽媽，自然少不了為自己的孩子搭配衣服，zu_meer貫徹簡約自然的風格，並沒有死板沒趣地與孩子穿一樣同款的衫褲就當成親子裝，反而利用一些小細節來互相襯托，製造和諧統一感，例如兩人衣服可選一樣的顔色或是相近色系、又或是選擇反差大的顔色突顯對比、一起穿休閒運動風格等，搭配技巧多變。

日本設計師媽媽擅長用同色系穿搭，簡約又有焦點。（zu_meer@IG）

日本設計師人妻「百變親子裝」穿搭參考：（點閱下圖查看）

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鮮艷色打造焦點 簡約中見個性

從日本設計師人妻zu的穿搭中，不難發現她總喜歡挑戰一些小眾、看似難以駕馭的顔色。她常以顔色跳脫的單品為一個造型重點，再以黑、白、灰色來作搭配，不過重點是身上的顏色配搭不多於三種，用色大膽有亮點之餘，又不失簡約風格，整體造型和諧卻不平凡，穿出率性幹練的都市時尚女性氣場，簡約中見個性！

以淺薄荷綠色手袋作造型亮點，整體效果和諧。（zu_meer@IG）

日本設計師人妻「鮮艷色焦點」穿搭參考：（點閱下圖查看）