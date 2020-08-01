25歲江嘉敏(Kaman)是無綫電視「90後四小花旦」之一，年紀輕輕已參演過不少炙手可熱的戲劇，更在劇集《食腦喪B》中擔任女主角，前途無可限量。不過人紅是非多，人稱「娛樂圈發電機」的江嘉敏每逢拍劇就會與劇中男演員傳出緋聞，花邊新聞纏身的她曾一度想過輕生？

江嘉敏被封為TVB的「90後四小花旦」之一。（kaman_kong@IG）

江嘉敏被傳搭上人夫王浩信 壓力大得曾想過自殺

在涉世未深的年紀進入複雜的娛樂圈，江嘉敏需要獨力面對許多問題，不過比起作品，人們似乎對她的花邊新聞更為津津樂道。日前，江嘉敏在一個訪問中大爆自己第一次面對緋聞時，曾一度不堪壓力想自殺。她回憶當年拍攝《兄弟》，因與同劇男演員王浩信有不少對手戲和互動，被外界謠傳她「勾引人夫」，並受到不少指罵。

江嘉敏拍攝《兄弟》與已婚王浩信傳出緋聞。（kaman_kong@IG）

人生第一次面對緋聞，江嘉敏自言曾「想不開」，不知該如何應對的她，一度想逃避辭演，甚至退出娛樂圈。她表示自己在沒有心理準備之下被推上風口浪尖，明明自己沒有做過卻「被」傳出緋聞。

江嘉敏坦言因緋聞鬧得沸沸揚揚，甚至到了一發不可收拾的地步，她的情緒也變得神經質，一見到任何新聞和消息就會情緒崩潰。她自認自己性格火爆，猶如炸彈一點即爆，經常爆哭。後來江嘉敏再以另一種極端方式——「封閉自我」來應對，她當時自閉了幾個月，拒絕與外界溝通，全程活在自己世界内，只因害怕再有負面新聞發生，導致自己一時之間找不到情緒發洩的出口而萌生輕生的念頭。

江嘉敏因緋聞纏身而產生輕生念頭。（kaman_kong@IG）

那段日子裏她把負面情緒在社交平台上發洩，曾在IG上透露了自己「想離開這個世界」的念頭，嚇得監製陳維冠、張繼聰、宣萱馬上聯絡她並加以開解，好友劉穎鏇則一直陪伴在她身旁聼她訴苦。得到圈内人士及家人的支持，江嘉敏逐漸解開心結，走出自我懷疑的困局，如今她表示自己不會再有做傻事的念頭，並且學會一有不開心就說出來，不再壓抑心中。

江嘉敏「緋聞男友」回顧：（點閱下圖查看）

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與現任男友穩定交往中 低調愛情勝在百分百信任

一直指自己是單身的江嘉敏被傳媒拍到與圈外人士拍拖，她亦大方承認二人正在發展中，據聞對方是電競公司的高層，年輕有為又事業有成。江嘉敏在接受訪問時分享與圈外男友Anthony相識過程，竟然是新年期間參加朋友聚會時，男方教她「打麻雀」而開始發展。

江嘉敏大讚男友Anthony為人細心又有耐性，自己火爆的脾氣因男友的緣故而改善了不少，雖然多年花邊或負面新聞不斷，但是男友對她百分百信任，江嘉敏也會毫無保留凡事都與對方分享。如今兩人拍拖近兩年，感情十分穩定，雖然江嘉敏低調處理感情事，鮮少在社交平台上放閃，不過穩定又細水長流的陪伴，反而愈走愈遠。

江嘉敏與現任男友穩定交往中。（kaman_kong@IG）

江嘉敏被稱「娛樂圈發電機」：（點閱下圖查看）

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這四個星座女生總是招來同性嫉妒？

通常異性緣好的女生，同性緣反而差，一些身邊有很多男性圍繞的女生「萬綠叢中一點紅」，更容易招致其他女生的嫉妒和討厭，是非謠言不絕。而這四個星座得女生因異性緣好，常常被誤會或者容易遭同性討厭，一起來看看有誰入榜吧！

哪些星座女容易招同性嫉妒？（tvNdrama@FB）

容易讓同性討厭的4個星座女生：（點閱下圖查看）