有女生會不恥依靠男人過活，也有女生心懷「嫁個有錢人」的宏大夢想。嫁入豪門成為人生贏家的例子比比皆是。特別在五光十色的娛樂圈中，嫁入豪門由麻雀飛上枝頭變鳳凰的故事總是不停上映著，2014年的香港小姐季軍何艷娟就是最好例子。

何艷娟是娛樂圈中麻雀變鳳凰的最好例子，嫁入豪門後一夜之間變成有錢闊太。(katherine_hoyk@IG)

今年只有28歲的何艷娟是2014年的香港小姐季軍，畢業於港大法律學系，因參加香港小姐競選投身娛樂圈，獲得了港姐季軍名銜後便開始出演TVB劇集，但是演藝事業一直都發展平平的她，一直都是擔演不起眼的配角，而她最為人所知的角色就只有《愛‧回家之開心速遞》中飾演的龍家三房女兒「龍作蜜」。雖然何艷娟事業乏善可陳，但是她的感情世界卻比演藝事業精彩得多。

何艷娟是2014年的香港小姐季軍，當選後她的演藝事業發展平平，但私人生活卻比電視劇更精彩。(katherine_hoyk@IG)

何艷娟年輕貌美，物材出眾，身邊不乏追求者。年輕的她在擇偶方面似乎有特別喜好，鍾情於比她大數10年的成熟男人，而且位位都是富豪人物。要數她最引人矚目的一段感情，就是她和年長40年的奧博營運總裁吳志誠的「爺孫戀」，她和坐擁30億身家的吳志誠在2018年入紙結婚，原本家境普通的何艷娟正式變身豪門闊太，開始出現在各種名媛派對。總是一身的珠光寶氣出現於人前的何艷娟和出道時的氣勢可謂南轅北轍，不過正如外界所預料一樣，這段「爺孫戀」最後沒有好結果，8個月的短命婚姻火速完結。

何艷娟最引人矚目的就是和年長她40年的奧博營運總裁吳志誠的「爺孫戀」。(katherine_hoyk@IG)

何艷娟嫁入豪門後生活變得富貴，經常周遊列國：（按圖看更多）

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雖然何艷娟被標籤上「拜金女」的稱號，她卻絲毫不在意外界的看法，依然我行我素，很快就覓到下一任戀人，有指她戀上身家超過200億的寳聲集團董事長陳燿璋（Anson）。這次的對象的年齡又是大她一大圈，和她相差27年。躋身上流社會的何艷娟自然進一步廣交達官貴人，活躍於慈善晚宴和高級品牌活動，每次出現都是一身名牌行頭，富貴逼人，但據悉她和Anson的戀情相戀很短時間也是分手告終。不過何艷娟分手後依然富貴，甚少工作卻養尊處優，不但住豪宅、周遊列國，出入有司機接送，令外界大感好奇，而且更經常在IG炫耀她的名牌手袋和服裝首飾，最常見的就是Hermes、Dior、Chanel等等，同一款手袋也有不同顔色不同大小，保守估計所有名牌手袋至少總值近百萬元。

何艷娟雖然嫁入豪門後很快離婚，但是卻成功躋身名流圈子，更和李嘉欣同桌。(katherine_hoyk@IG)

何艷娟經常一身名牌，在IG上炫耀各種價值不菲的名牌手袋：（按圖看更多）