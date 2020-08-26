鄭秀文（Sammi）早前在颱風海高斯吹襲下的8月19日，迎來了她48歲的生日，更在IG上分享了和朋友家人的慶生照。照片中的她笑得開懷，更hashtag了＃簡簡單單已極好、＃學會珍惜了、＃知足常樂就是最佳的幸福。看來又大了一歲的Sammi，對人生又有了更多領悟。

鄭秀文（Sammi）在IG上傳家姐跟她慶祝生日的照片，寫道：「兩姊妹撐枱腳，簡單快樂。」（sammi_chengsauman@IG）

快要「奔五」的鄭秀文（Sammi）在娛圈中有著難以替代的地位，既是樂壇的天之嬌女，也是歌影兩棲的全能女藝人。現在每當説起Sammi，很多人都會立即想起她揮灑汗水，熱愛運動的健康形象，但過去的她曾經也對抗過抑鬱症，也面對過愛情的背叛。歷經磨練後的Sammi選擇灑脫面對人生，變得樂觀而開朗，並以生命影響生命，傳遞正能量。

鄭秀文出道星途十分暢順，除了唱歌之外，拍戲一樣出色，更曾經問鼎影后。（sammi_chengsauman@IG）

鄭秀文的星途可說是十分暢順，擁有一把動聽歌喉的她因參加新秀入行，一出道就一炮而紅，每逢出專輯都一定大賣，開演唱會總是會掀起搶飛熱潮，座無虛席。除了唱歌之外，的鄭秀文（Sammi）拍戲也一樣出色，她出演的《孤男寡女》、《瘦身男女》和《鍾無艷》等等就曾經問鼎影后殊榮，也是票房的保證，精湛演技備受認同。Sammi的成就全靠她追求完美的執著個性，凡事努力拼到盡的她，雖然換來了事業的閃耀成就，但排山倒海的壓力，與對自我的高要求，同時也讓她情緒各身體出現了問題。

用極端方法減肥 曾經餓暈也不敢進食

鄭秀文（Sammi）為了保持身材，她在節目中表示自己曾經試過極端的減肥方式，幾年不曾吃飯甚至有時幾天才吃一個蘋果，而且一天運動5到7個小時，更試過餓暈了但醒來卻依然拒絕進食，就是憑著這樣驚人的毅力，從入行初微胖的身材變得骨瘦如柴，鏡頭前可能人人羡慕，但她内心卻感到愈發空虛和迷茫，長時間的極端減肥，也令身體健康每況愈下。

鄭秀文（Sammi）曾經為了追求骨瘦如柴的身材而節食減肥，幾天只吃1個蘋果，還餓暈在家。（sammi_chengsauman@IG）

患上抑鬱症導致爆肥 蛻變後更加耀眼

鄭秀文（Sammi）為了擺脫喜劇女王的標籤，接拍了電影《長恨歌》富有悲劇色彩的角色，但成為了引發了她患上情緒病的導火線。Sammi為了《長恨歌》這部電影她付出了很多時間和心力，要在短時間内減肥、增肥再減肥，追求完美又專業的她不惜犧牲健康也要完成目標，做好角色。有指Sammi因爲入戲太深而讓情緒長期處於低迷狀態，拍攝結束之後她的情緒一直起伏不定，電影播出後，觀衆的反應更是未如理想，也有不少負面聲音，瞬間壓垮了她内心最後一根稻草，因而患上了抑鬱症。

《長恨歌》是她患上抑鬱症的導火線，為了電影不惜犧牲健康，而且因為入戲太深難以抽離。（《長恨歌》劇照）

患病期間，鄭秀文（Sammi）幾乎從娛樂圈銷聲匿跡。抑鬱症加上暴飲暴食，Sammi一度胖到了120斤，最後胖到不忍直視的地步，也有感自己不能長此下去。她開始了漫長的運動生涯，鼓起勇氣去跑步，並選擇了信教，「11年前有日開始跑8公里，跑步對情緒絕對有幫助。」走出抑鬱症後的Sammi寫了一封信給自己：

戰勝一個懦弱的自己，更勝過擊敗其他的生命。這兩年多，我相信你曾軟弱無力，看不見亮光，失去了太陽。但你推窗看看，今天陽光普照，下了一連數天的暴雨 ，太陽終為你微笑，這不就是人生嗎？這一堂功課，我認爲你做到了，我清楚知道你回來了，更重要的是，你的勇氣回來了。 鄭秀文

鄭秀文（Sammi）用了3年的時間對抗抑鬱症並走出低谷，戰勝病魔後的她變得豁然開朗。（鄭秀文Sammi@微博）

現在的鄭秀文（Sammi）不再用極端的減肥方式也拒絕節食，而是選擇健康飲食維持身材，不時也會放縱自己享受美食時刻，追隨自己的内心，並養成了以運動來放鬆身心的心態，而不是為了減肥而逼迫自己。從情緒低潮再次爬起來，Sammi完成了人生的蛻變，從中學會了放下執著，明白沒有什麼比健康和快樂更重要。

鄭秀文（Sammi）不再節食減肥，而是透過健康飲食加上運動，練就了一身健美又結實的身材。（sammi_chengsauman@IG）

把成功等同於自己是錯誤的價值觀，人生其實就是盡力就好，最重要是快樂 鄭秀文

鄭秀文（Sammi）走出抑鬱症後的正能量金句：（按圖看更多）

被背叛卻不離不棄 在崎嶇的愛情路上獲得成長

愛情路上的鄭秀文（Sammi）同樣歷經高低起跌，她和許志安離離合合28年，最後還是選擇復合。她們的愛情曾被黃子華稱爲是「香港最後一個童話故事」，二人的愛情一直備受看好。她和許志安從相戀10年分手後再復合，7年的分離讓彼此都更加成熟，曾經自我中心又脾氣暴躁的的Sammi也為許志安而變得溫柔細膩，兩人選擇了平淡而樸素的相處模式，簡單卻快樂，Sammi的臉上總是佈滿燦爛的笑容，猶如一個幸福小女人，她曾經在復合宣言中説過：

「復合」一詞在大眾的心目中，太有期待，什麽童話故事，什麽完美結局，我實在害怕這種壓力。我並非要成就什麽驚天動地的愛情，我只想踏實地經營一段平凡人的情感。 鄭秀文

Sammi和許志安離離合合28年，最終還是回到對方身邊，是香港人心中的「愛情童話」。（sammi_chengsauman@IG）

鄭秀文（Sammi）和許志安最後成功步入了婚姻的殿堂，可是上天的考驗總是毫無預警地降臨，結婚6年，許志安被爆出和女星黃心穎出軌，全城見證著那段偷食的影片，讓許志安名譽掃地，事業盡毀。當所有人都替Sammi感到憤怒和不甘，她卻最終原諒了許志安的背叛並維護著丈夫，領悟了婚姻的真諦，用愛包容了一切。

幸福不只是一場場順利美滿，當中也有試煉，也一起去經理高低狀況，讓夫妻之間的感情厚度帶領著前行，更要彼此走進對方的内心，一起正式各自的軟弱，不放棄自己，不放棄對方，互相糾正，互相提點。 鄭秀文

鄭秀文（Sammi）愛情正能量金句：（按圖看更多）

+ 3 + 2

鄭秀文（Sammi）的經歷就猶如一本人生教科書，不論是事業、健康還是愛情，難免跌跌碰碰，渾身是傷。但，所有艱辛和痛苦都會有過去的一天，只有放下心中的執著，從容面對一切的「不完美」，回頭再看就會發現，自己從中有更多得著成長，變成了一個更好的自己，就如《終身美麗》歌詞中的一句：