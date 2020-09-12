【酒店Staycation】疫情持續無法旅行，香港各大酒店推出住宿優惠，連半島酒店也推出Staycation優惠，有些酒店更只是數百元一晚，而且環境非常優良，情侶與一眾姊妹又怎能錯過？ 雖然大家有玩樂的心，但仍注重社交距離，記者為大家發掘了4間酒店房內也可以享受浸浴的私人時光。

1. 半島酒店 - The Peninsula Hong Kong Hotel

半島酒店圪立在尖沙咀多年，是著名的地標，人人都想住返晚，以往成四、五千蚊晚，並非人人都捨得，剛好半島酒店推出「寰宇半島自在行」優惠，低至$3,880／晚，包大堂茶座早餐、單程半島豪華轎車接送服務，還有HK$500半島餐飲劵等。

想在房間也能特別一些，便要選擇「Deluxe Harbour View Suite」和 「Grand Deluxe Harbour Suite」，在這兩間套房的浴室便設有大型浴缸，還有大玻璃，更成世界各地KOL的打卡熱點，堪稱奢華的享受。

點擊看酒店價錢及詳情：

+ 4 + 4 + 4

半島酒店 - The Peninsula Hong Kong Hotel 地址：九龍梳士巴利道

2. 華麗銅鑼灣酒店

露天浸浴，加上居高臨下看着銅鑼灣鬧市與維多利亞港景色，莫名感覺任性又奢華。

半島酒店超出預算？2011年開幕華麗銅鑼灣酒店設計與普通四星酒店，每晚房價亦相當相宜，但它最大賣點便是「天際別墅」，房間具有露天位置，而且設有一個獨立按摩浴池，可以拿着酒杯，浸着浴，俯瞰整個銅鑼灣的鬧市景象，真想說句：「What a life!」因而吸引不少，情侶、姊妹入住打卡、辦Party。

（記者打電話查詢，現在酒店正如Booking.com與Agoda.com推出優惠，因此暫未能在官網預訂。）

點擊看酒店價錢及詳情：

+ 2 + 2 + 2

華麗銅鑼灣酒店 地址：香港銅鑼灣干諾道西祥和里

３. 港島海逸君綽酒店

五星級港島海逸君綽酒店近期是Staycation的熱門地點之一，全因酒店部分房間：「尊貴露台海景客房」和「行政露台海景套房」均設有私人大露台，並有巨型暖水按摩浴池，可供住客浸浴時俯瞰無阻擋的維港美景，是非常少見的酒店設施，難怪開始吸引一班年輕人在酒店寒冬而較優惠的價錢入住，享受Staycation。

點擊看酒店價錢及詳情：

+ 7 + 7 + 7

港島海逸君綽酒店 地址：香港北角油街23號

4. 香港愉景灣酒店

在愉景灣酒店外以往吸引不少人打卡，但酒店設施也有吸引力；酒店鄰近海灘位置，因而不少房間可看到一望無際的海景，配上藍白色設計，猶如置身在海島國家般；當中，部分海景房間也設有下沉式浴缸，有全白設計，也有藍瓷磚設計，各有特色，同樣吸引不少女生前往打卡，如果想體驗一下，訂房時最好打電話確認一下。

點擊看酒店價錢及詳情：

+ 2 + 2 + 2

香港愉景灣酒店 地址：香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號

（記者均以10月8-9日（星期四至五）於官方網站搜尋價錢，只供參考。）