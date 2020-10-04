佐敦酒店鬧市藏小摩洛哥　復古泳池打卡外　熱帶雨林酒吧閨密談心

【女生Staycation】酒店Staycation近日成為大熱，不少熱門酒店更出現大排長龍check-in及一房難求的現象；熱門酒店就連afternoon tea也滿座。熱愛旅行的記者將介紹城中女生必到的打卡酒店，解構到底優惠是否值得，先到訪位於佐敦近年翻新的打卡酒店，一探究竟。 攝影：黃寶瑩

天台泳池像置身摩洛哥，拍照時可以選擇坐池邊側拍，也別有一翻味道。（黃寶瑩攝）

天台泳池像置身摩洛哥 打卡必到卻有一缺點？

近年女生之間討論度極高的一間酒店，經翻新後逸東酒店（Eaton HK）絕對佔一席位。設計前衛又特別，每處都充滿摩登與復古混合。比起五星級酒店，逸東可能比較輸蝕，沒有 Infinity Pool，也沒有維港兩岸景色；網上不少評價指房間空間較細。不過充滿摩洛哥風情的天台泳池，還是令身邊的女生們很有興趣到此一遊。

筆者先從酒店各大打卡點入手，再到房間，為準備閨密遊的女生們逐一實測。

酒店的天台泳池才是酒店一大特色，摩洛哥風情設計，藍色配粉紅色，非常夢幻，抬頭看一片藍藍的天空，手上拿着飲品，特別寫意，不但在建築上，泳池也提供紅鶴水泡提供，女生一定非常喜歡；原來歌手AGA 江海迦《Two at a time》的MV拍攝地就在這裡，初看MV還以為她特地飛到外地取景。

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房間、浴室空間小 牛油果綠撞木色卻「打卡able」 ？

網上不少意見評價酒店的房間、浴室空間偏細，打開房門，的確地方不大「一眼睇晒」，而且城市景也沒大驚喜。幸好裝修帶摩登藝術的設計風格，牛油果綠撞木色，柔和又舒適，如果想追求打卡able的房間，也不會失望。

而筆者最興奮的，卻是感覺一點也不像香港，倒有點像紐約的工作室設計。因為酒店位處鬧市，雖然說是交通方便，但缺點也就是「太方便」，一點去旅行的感覺也沒有。曾與編輯部同事商討到哪裡staycation的時候，對方便直接點出此問題。是次實測房間尚算安靜，即使是城市房景也有旅行感覺，值得一讚。

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香港逸東酒店 Eaton HK

油麻地彌敦道380號