一個人會上癮！港島區尋找鬧市靜土　享受獨處時光｜女生香港地

女生總是發愛黏在一起，就連去廁所也想找同行人。然而，有些時刻還想靜靜的，逃離繁囂一回，享受獨處。不寂寞，不空虛，而是一種體驗，就像美國小說家Jonathan Franzen說：「在喧鬧嘈雜、五光十色的大眾文化中，如何維持獨特性和多樣性——如何獨處的問題。」 如果你不想留在家中，想外出透一透氣，又想有私人空間，不妨到以下的café，她們都提供舒適的環境，又可以好好地「摺埋」。

1400平方呎的空間提供不同空間，落地玻璃的設計讓陽光透入室內，相當舒適。 （01社會新聞／龔慧攝）

繁囂中的靜土：Desk-one 溫室

銅鑼灣是不少年輕人愛流連的地方，充斥着高樓大廈，大大小小的店舖，來到這裡怎能找到一處寧靜的寸土？Desk-one溫室可能便是獨處的靜土。

Desk-one溫室擁有1,400呎的空間，提供一個不侷促的空間，設計簡約，賓至如歸的感覺，落地玻璃的設計讓陽光透入室內，相當舒適，這裡更可免費無限享用手沖精品咖啡、花茶、小食和飲品，就如身在家中一樣，非常貼心，而且也提供書籍和雜誌讓大家借閱，是閱讀、溫習的好選擇。另外，場內分為閱讀共享空間、寧靜空間和會議室，客人可按自己需要而選擇區域，如果想一個人靜靜，寧靜空間便最適合不過，這裡不會播放，而且獨立位置也較多。

+ 3 + 2

Desk-one溫室 地址：銅鑼灣禮頓道9-11號合誠大廈18樓 營業時間：11am - 10:30pm（每天） 收費：$44 - $148

Andotherspace位於中環的商業區，為大家在繁囂中，帶來寧靜。（andotherspace@instagram）

高尚地區平價享受：Andotherspace

位於中環的Andotherspace，顧名思義想在人煙稠密的地方中，為香港人提供「另一個地方」可以享受寧靜時光。

Andotherspace設計簡潔精巧，採光良好，每個位置都有適當的距離，讓客人有足夠的空間，舒適自在。這裡分為5個區域，The View、Lounge、Coffee Bar、Quiet Zone和Meeting Room，任君選擇。想靜悄悄地看看書，做自己的事，不妨到The View，坐在玻璃窗前，看着雲咸街街景，享受一個人的時光，另外你又可以到Coffee Bar拿一杯精品咖啡，這裡的精品咖啡、花茶及小食都是免費享用的。

+ 2

Andotherspace 地址：中環雲咸街69號賀善尼大廈 營業時間：10am - 7pm（一至五）；11am - 8pm（六、日） 收費：$50 - $150

位於大圍的「屋子空間」，簡約又雪白的外牆吸引不少人光臨。（hiuchiwong@instagram）

親親大自然：屋子空間

新界地方總有一種離開繁囂，親親大自然的感覺。位於大圍的屋子空間，環境清幽，雪白的外牆，走日系簡約風設計，共設有4層，周圍是矮樓房、小商舖、老榕樹，充滿慢活氛圍，也適合一個人來透透氣。

店內每一層都有不同用途，地下至2樓為咖啡店，2樓的位置會較寬敞，也有望向街景的位置，望着綠油油的大樹，聽着最愛的歌單，嘆一口草莓抹茶牛奶，獨處不過如此。另外，3樓為美甲店， 4樓則有一張大木枱，不時會舉行工作坊。