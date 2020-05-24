【Anne Hathaway】10句女神正能量語錄：生活就是讓未知成為美好

Anne Hathaway的10句關於與自己相處、愛情觀和如何生活的經典正能量語錄。

今年37歲的Anne Hathaway常以正向態度發表言論。（IG@annehathaway）

Anne Hathaway，全名Anne Jacqueline Hathaway，1982年11月12日，天蠍座的Anne Hathaway生於美國紐約，總是掛著大大溫暖微笑的她，2001年首次出演電影《走佬俏公主》，演出女主角一舉成名，並演出電影《斷背山》成功扭轉「公主」形象。著名作品包括《穿Prada的惡魔》、《珍奧斯汀少女日記》、《蝙蝠俠—夜神起義》等電影。2008年，以《愛與痛的嫁期》獲得美國國家評論協會獎最佳女主角獎，並提名美國奧斯卡金像獎最佳女主角獎。2012年，以《悲慘世界》獲得奧斯卡金像獎、美國演員工會獎和英國電影學院獎等最佳女配角獎。

今年37歲的Anne Hathaway，不僅支持多個慈善團體，也因親生哥哥是同性戀而常為LGBTQ發聲，更以行動表示支持參與人權運動組織，儘管個人社群不常更新日常生活，育有兩個小孩也十分低調，但Anne Hathaway不論頒獎典禮或是公開活動，常以正向態度發表言論，以下就來看看Anne Hathaway 10句經典名言。

點撃圖片看Anne Hathaway的10句經典正能量語錄↓↓↓

+ 17 + 16 + 15

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】【單身貴族】沒有情人又如何？「一個人」的九大好處：睡得更好

+ 14 + 13 + 12

延伸閱讀：

產後復胖很可恥？安海瑟薇Anne Hathaway用一條牛仔褲告訴妳如何擁抱真實的自己

安海瑟薇新劇《摩登情愛》造型就像一場華麗時裝秀！五套復古裝扮吸引觀眾眼球

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「19歲以《麻雀變公主》出道至今，安海瑟薇Anne Hathaway的10句經典正能量語錄】