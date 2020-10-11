撰文：李星慧
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天氣逐漸轉涼，隨即便到了吃火鍋的季節。有別於傳統的港式火鍋，近年的火鍋店各具特色，以下三間話題火鍋店更以海景作招徠，有些更提供一人火鍋的選擇，感覺更衛生安全。
酒鍋：創新港式火鍋 海景午餐之選
酒鍋位於高層，落地大玻璃外盡是維港景色。(IG@thedrunkenpothk)
酒鍋裝潢時尚，以街頭藝術為主題充滿新式風格，而且餐廳位於高層，落地大玻璃外盡是維港景色。酒鍋最大的特色是其原創五格鍋湯底，而當中「醉生夢鍋」特別受歡迎，一鍋集酒燒龍蝦黑松露芝士鍋、花膠黃油雞鍋、肉骨茶鍋、四川麻辣鍋與沙嗲鍋五款湯底，解決女生於選擇湯底時心大心細的問題。喜歡吃芝士的女生一定不能錯過這個芝士鍋，份量剛好令人滿足，又不會太濃膩讓人吃不下其他配料。酒鍋亦推出多款午市限定鍋物，讓女生可以於午餐來一個一人火鍋輕鬆一下。
【按圖看】酒鍋風格創新，食材選擇令人驚喜：
酒鍋
香港銅鑼灣登龍街18號V Point 27樓全層
寬巷子：藝術火鍋 具美感的手工火鍋食材打卡必備
寬巷子在台灣是有名的「藝術火鍋料理」，着重食物的美感和精緻度，深受當地女生歡迎。（IG@quanalleyhk）
寬巷子在台灣是有名的「藝術火鍋料理」，着重食物的美感和精緻度，深受當地女生歡迎。麻辣湯底「紅泥小染」麻味較重，加上台式火鍋必備的鴨血，刺激的辛辣感非常過癮。而特色食材「玫瑰松版」幾乎是每枱必點的招牌菜，餐廳把日本黑豚肉堆砌成一朵朵玫瑰花，加入蛋白後即使下鍋亦能保持花形。靠窗位置可以飽覽海景，座位寬敞舒服，加上具美感的手工火鍋食材，是閨密約會打卡的好地方。
【按圖看】寬巷子的精緻食材是打卡之選：
寬巷子
尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G57號舖
101手工涮涮鍋：台灣直送正宗養生火鍋
101手工涮涮鍋亦有推出午市一人火鍋套餐。(IG@flying_foodie_piggy)
餐廳主打火鍋放題，除了多款台灣藥膳火鍋，招牌冬瓜卜卜蜆海鮮鍋亦同樣吸引。店內不少食材如鴨血凍、米血糕、芝麻麻糬、紫薯芋泥球、甜不辣等由台灣直送，充滿台式風味。而餐廳的飲品亦極具特色，盆栽珍珠奶茶系列加入Oreo餅碎，口感豐富。除了室內的開揚海景，餐廳亦設室外露天位置，晚飯後與朋友一邊吹風，一邊欣賞海景也同樣寫意。
【按圖看】101手工涮涮鍋深受藝人歡迎：
101手工涮涮鍋
銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心2期29樓
除了火鍋，台式飲品亦深受香港女生歡迎時興健康養生，純素風潮下連珍珠奶茶亦推出純素版本相信沒有女生能抵擋這無負擔的茶飲。延伸閱讀==>港九人氣純素茶飲｜珍珠奶茶低卡零負擔 堅果奶蓋香濃豐盈如忌廉