天氣逐漸轉涼，隨即便到了吃火鍋的季節。有別於傳統的港式火鍋，近年的火鍋店各具特色，以下三間話題火鍋店更以海景作招徠，有些更提供一人火鍋的選擇，感覺更衛生安全。

酒鍋：創新港式火鍋 海景午餐之選

酒鍋位於高層，落地大玻璃外盡是維港景色。(IG@thedrunkenpothk)

酒鍋裝潢時尚，以街頭藝術為主題充滿新式風格，而且餐廳位於高層，落地大玻璃外盡是維港景色。酒鍋最大的特色是其原創五格鍋湯底，而當中「醉生夢鍋」特別受歡迎，一鍋集酒燒龍蝦黑松露芝士鍋、花膠黃油雞鍋、肉骨茶鍋、四川麻辣鍋與沙嗲鍋五款湯底，解決女生於選擇湯底時心大心細的問題。喜歡吃芝士的女生一定不能錯過這個芝士鍋，份量剛好令人滿足，又不會太濃膩讓人吃不下其他配料。酒鍋亦推出多款午市限定鍋物，讓女生可以於午餐來一個一人火鍋輕鬆一下。

【按圖看】酒鍋風格創新，食材選擇令人驚喜：

酒鍋 香港銅鑼灣登龍街18號V Point 27樓全層

寬巷子：藝術火鍋 具美感的手工火鍋食材打卡必備

寬巷子在台灣是有名的「藝術火鍋料理」，着重食物的美感和精緻度，深受當地女生歡迎。（IG@quanalleyhk）

寬巷子在台灣是有名的「藝術火鍋料理」，着重食物的美感和精緻度，深受當地女生歡迎。麻辣湯底「紅泥小染」麻味較重，加上台式火鍋必備的鴨血，刺激的辛辣感非常過癮。而特色食材「玫瑰松版」幾乎是每枱必點的招牌菜，餐廳把日本黑豚肉堆砌成一朵朵玫瑰花，加入蛋白後即使下鍋亦能保持花形。靠窗位置可以飽覽海景，座位寬敞舒服，加上具美感的手工火鍋食材，是閨密約會打卡的好地方。

【按圖看】寬巷子的精緻食材是打卡之選：

寬巷子 尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G57號舖

101手工涮涮鍋：台灣直送正宗養生火鍋

101手工涮涮鍋亦有推出午市一人火鍋套餐。(IG@flying_foodie_piggy)

餐廳主打火鍋放題，除了多款台灣藥膳火鍋，招牌冬瓜卜卜蜆海鮮鍋亦同樣吸引。店內不少食材如鴨血凍、米血糕、芝麻麻糬、紫薯芋泥球、甜不辣等由台灣直送，充滿台式風味。而餐廳的飲品亦極具特色，盆栽珍珠奶茶系列加入Oreo餅碎，口感豐富。除了室內的開揚海景，餐廳亦設室外露天位置，晚飯後與朋友一邊吹風，一邊欣賞海景也同樣寫意。

【按圖看】101手工涮涮鍋深受藝人歡迎：