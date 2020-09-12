時興健康養生，純素風潮下連珍珠奶茶亦推出純素版本，更有以果糖代替傳統白糖的低卡選擇。炎炎夏日，相信沒有女生能抵擋這無負擔的茶飲。

不少女生也熱愛台灣茶飲，不過一杯的熱量甚高，例如近年流行的黑糖珍珠鮮奶，熱量接近600卡路里，一杯已等於三碗白飯，減肥女生只能忍口。而純素女生要找到無奶的珍珠奶茶，更是難上加難。不過，隨着愈來愈多人加入素食行列，不少新開的珍珠奶茶店均推出純素茶飲，為女生提供健康又低卡的新選擇。

Mother Pearl：全天然糖份健康又無罪惡感

招牌黄金果奶以燕麥腰果奶與印度香料茶調製而成，加上充滿椰香的椰子奶蓋與加入薑黃和活性炭珍珠。（Mother Pearl）

位於中環擺花街的Mother Pearl，是香港首家以環保和健康為主題的小食和茶飲品牌，茶飲採用椰糖、Lakanto羅漢果糖與黑糖蜜等各類低升糖指數的天然代糖調配而成，相比市面其他茶飲店常用的精製糖更健康低卡。Mother Pearl以無麩質燕麥奶、杏仁奶和火麻奶等素奶取代牛奶，絕對適合素食女生。招牌黄金果奶以燕麥腰果奶與印度香料茶調製而成，加上充滿椰香的椰子奶蓋與加入薑黃和活性炭珍珠，口感比台式珍珠奶茶有過之而無不及。一杯黄金果奶只有403卡路里，而且所有材料全屬天然，比傳統珍珠更健康養生。

Nuttea：從未試過如此香濃的堅果奶蓋

Nuttea堅果奶蓋的豐盈程度令人驚艷 (IG@yy.lsv)

傳統奶蓋由牛奶與芝士製成，鹹鹹甜甜別具滋味，可惜市面上一直沒有素食版本的奶蓋茶飲，素食女生始終未能一試。不過，直至Nuttea的出現，市面上終於有第一間全素茶飲店，在鰂魚涌、觀塘、新蒲崗、九龍灣及旺角都有分店。Nuttea堅果奶茶主打以五種堅果製成的純素堅果奶，香濃程度不輸牛奶，而堅果奶蓋的豐盈程度更是令人驚艷，一直喝到底仍源源不絕。Nuttea的奶蓋質感像忌廉，雖然沒有芝士奶蓋般鹹香，但卻多了堅果香氣，配上奶茶完全沒有違和感，即使不是素食女生也值得一試。

走杯CUPFY：充滿口感的港式純素茶飲

夏季限定的「金箔楊枝甘露」無額外添加糖份，加入芒果、西柚、西米露、芋圓與天然椰奶，充滿港式風味。（IG@cupfy.co）

與Mother Pearl和Nuttea不同，位於旺角的走杯CUPFY並非只賣純素茶飲，不過卻有一系列的豆奶與燕麥茶飲。飲品主要是低糖口味，除了天然蔗糖，走杯CUPFY亦引入無添加糖麥芽糖醇（Sugar Free - Mal1tol），低卡又健康。除了經典的珍珠奶茶，純素飲品「金鑽奇異の夜歌」亦值得一試。椰奶與菠蘿汁配上爽脆的奇亞籽和煙韌的芋圓，口感清新好適合炎夏。夏季限定的「金箔楊枝甘露」無額外添加糖份，加入芒果、西柚、西米露、芋圓與天然椰奶，充滿港式風味。店內每杯茶飲都非常IGable，吸引了不少慕名前來的女生。

想減肥但又難戒珍珠奶茶？台灣營養師分享減肥不一定要戒口，只要懂得選擇，珍珠奶茶也可以放心喝。延伸閱讀==>減肥照飲珍珠奶茶？營養師推薦五大健康台式飲品：戒口只會愈想飲