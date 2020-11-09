2020超共鳴女生語錄：別展示憔悴給別人看　大家只審美不審醜

成長是一件費勁又孤單的事，必須把自己活成「一支戰隊」，擁有獨一無二的氣場，成為最美的自己。「你的價值，你來定義！」人生很難，請視為「理所當然」。

暢銷書《這世界很煩，但你要很可愛》心靈作家林宛央，以一雙透徹的雙眼、淬鍊下筆，書寫女人的成長、溫柔和倔強，在新書《超越自己就美，管她什麼完美：你不一定要打造女王之路，但要活出最好的自己！》中，她希望告訴女孩「活出自己」不是唯我獨尊、目中無人，而是把歲月變成歷練，把自己活成「一支戰隊」！這是林宛央敲醒女孩不可不讀的17個警世金句，勇敢去闖碰，把自己的世界、視野拚到最大！

2020不易過，女人要把自己活成「一支戰隊」，看看給女生的17個警世金句（按圖查看）▼▼▼

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1. 如果你不美，只會一直累下去

你不必美成哪種標準，更不是鼓勵你去整形，而是盡力把自己經營到最好。你不必非要和誰比，但你要和自己比，每天都能看到一個朝氣蓬勃的自己。

2. 你當然要愈來愈好，但絕不是為了討好誰！

討好，從來不會換回什麼，最多換回憐憫的施捨。別因為別人嫌棄就否定自己。你當然要變好，是為了討好自己。

3. 自律之下的自虐，才能贏得漂亮的人生

如果你不控制自己的人生，就會有別人來控制你！香奈兒女士曾說：「女人只有學會自律，才有資格得到屬於自己的一切。」一個美貌的人，能教你的，絕不是只有美貌這麼簡單的事。

4. 在愛情的路上，經得起愛，就要經得起心碎。

請記得「我愛你」的回應，可以是「我也愛你」，也可以是「對不起」。如果愛，就一定勇敢說愛，勇敢去愛。女人真正的美容秘訣，是擁有愛的能力。

5. 你必須有錢，前提是「自己」的。

「有錢」不是指擁有別人的錢，而是自己本身擁有賺錢的本事。嫁個「有錢人」真的弱爆了！當你有獨立的本事，才能留下靈魂的自由，保留愛的細緻。

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6. 我不過將就的人生，也不會成為你湊合的對象。

千萬不要為了結婚而結婚，一旦你將就了，那些心不甘情不願最後都會瘋狂報復你。

逆轉人生沒有偏方，你只能靠自己的能力，累的時候往前多走幾步，讓世界看看不認輸的你，有多美！二十幾歲時，你也許會被各磨難折磨過，或許經歷過不同城市，看到不同的人，甚至被各種各樣的底線挑戰過，所以一早就明白自己的界限在哪裡，因此在後半生面對紛沓而至誘惑 和慾望時，會懂得什麼時候說NO、什麼時候說YES！

7.你有價值，你的愛才有價值

8. 不要把憔悴展示給別人看，大家只審美不審醜。

9. 關於買名牌，當你可以隨時拿起，亦可以隨時放下，它才是真正屬於你的。

10. 別找一個不能給你愛情，還來分你麵包的人。

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11. 所謂的有錢，要加個主語──自己。

12. 判斷一個男人值不值得嫁，不只是看他對你好不好，而是要看你們在一起時，你是什麼模樣。

13. 我努力讀書、拼命工作、把自己養得很貴，真的不想便宜任何人。

14. 閱歷是比年紀更重要的事情，寫滿故事的心比懵懂天真的外表更性感。

15. 幾萬元的名牌包，不能讓你揚眉吐氣，你說過的話，做過的事，才能讓別人記住你。

16. 很多渣男的進化， 是因為女孩一直在扮演大人的角色，沒有教會他負責任。

你走過的路、愛過的人，決定你會過怎樣的人生。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「你有價值，你的愛才有價值」、「不要把憔悴展示給別人看，大家只審美不審醜」敲醒女孩不可不讀的17個警世金句。】