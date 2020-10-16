艾蜜莉在巴黎｜法國人給女生的10句金句：我們是為了生活才工作

熱門影集《艾蜜莉在巴黎》講述女主角艾蜜莉因工作機會來到法國短居一年，過程中不只發生語言不通、文化衝突等困境，她的感情、職涯更是充滿挑戰，爆米花小姐整理出10句在劇中提到關於人生的箴言，相信妞妞們都會非常有感。

Netflix當紅劇集《艾蜜莉在巴黎》，看看法國人給女生的10句人生箴言（按圖細閱）↓↓↓

+ 5 + 5 + 5

1. 「你們是為了工作而活，我們是為了生活才工作。」

對比「工作狂」Emily的積極與力求表現，法國的其他同事們不只敬謝不敏，更為此感到相當感冒，對法國人來說，工作與生活是完全兩回事，他們是為了有好的生活品質、品味才努力，並非為了成就感才在職場庸庸碌碌奔波。

2. 「無知使你自大。」

當一個對自己的學識和經驗感到過於自負，就很容易陷入「無知」的框架，初來乍到的Emily不僅在還沒有摸透新環境就大放厥詞，更試圖強加美國觀念到法國，難免會讓人有過於自大的印象。

3. 「當兩件事物擺在一起，我們總被迫去比較它。」

花神咖啡館與雙叟咖啡館，兩者並沒有實質上的明顯差異，但當兩樣同性質的物件被擺在人面前時，我們總難以避免將其作比較，但其實很多事情無需相比，只要隨著自己的心，自然就會帶領你走到目的地。

【相關圖輯】《Emily in Paris》法國文化mean爆、出軌是常態？法國人真實回應（點圖放大瀏覽）：

4. 「完美結局太美國人，法國人想看的是真實人生。」

對Luc和Julien來說，總愛以Happy ending收尾的美國電影，不只乏味還相當不切實際，法國人喜歡的是以「悲劇」結尾的真實人生，這樣的對比別有一番趣味。

5. 「我不想100%擁有一個人，也不想讓任何人擁有100%的我。」

雖然Sylvie的感情路程讓人心疼，不過對她來說，或許「自由」、「自我」更為重要，即使Antoine苦苦追求，也不輕易點頭回復情婦身份的堅持，也讓人看到她在愛情中不輕易失去自己的信念。

6. 「在巴黎沒有人會因為散漫而受到批評，那就像是一種藝術形式。」

雖然在外國人眼中，法國人過於浪漫又散漫，不過在這個文藝之都，連懶惰、不積極都可以成為一種普遍的Life Style。更重要的是，他們可是引以為傲，認為這樣專屬法國的藝術形式可是最獨一無二的！

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】Emma Watson 15句自信語錄：想要成為公主 不一定要嫁給王子！

+ 25 + 25 + 25

7. 「大膽的定義，是從零做起。」

時尚教父Pierre Cadault在劇中可說是代表了潮流、高級的象徵之一，不過對他而言，所謂的「大膽」，是「將一件事從無到有建立，並將其完全化身屬於自己的事物」，猶如他的產業一般，若是沒有當時跳脫傳統思維的嘗試，又怎能擁有現在的成就呢？

8. 「法國人的座右銘：一切皆有可能！」

法國不只浪漫、優雅，更像是一個魔幻之地，任何看似不可行在法國人眼中都是值得挑戰的，而對他們來說，「所有事情皆有可能發生」更是基本信念，不害怕、放膽去嘗試且實踐，同時也是法國的迷人之處。

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】【女生語錄】覺得2020過得不太順利嗎？ 15句給還在懷疑人生的你

+ 10 + 10 + 10

9. 「巴黎女人只要抽菸就飽了。」

國民抽菸率超過30%的法國，路邊經常能看見吸菸族群，劇中當Emily主動邀請Sylvie吃飯時，她一句「不用了，我抽菸就好」可是簡明扼要的表現了法國女人的瀟灑。雖然不少人認為這形容充滿對法國人的負面刻板印象，不過這大概是劇組為了戲劇效果才做的安排，各位妞妞還是斟酌觀看即可！（爆米花小姐貼心提醒：抽菸有害身體健康，大家可要適量且小心～）

10. 「香水，就是女人最性感的衣服。」

以全裸表達香水廣告意象的Antoine，雖然初期的想法被Emily大力否定，不過對普遍的男性來說，女性的香水就像是一件華美且最能展示個人風格的服飾，有了香氣的點綴，整個人的氣質都能瞬間跳脫出來，可見在法國人眼中「香水」是多重要的存在！

以上這幾句台詞，妞妞們都最認同哪句呢？爆米花小姐個人倒是對職場文化的差異心有戚戚焉啊！

【相關圖輯】米歇爾·奧巴馬Netflix公開白宮「被監視」生活 5句女人智慧語錄（點圖放大瀏覽）：

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】【女生語錄】傷心難過、懷疑人生嗎？用這20句話幫自己療傷擦淚

+ 15 + 15 + 15

延伸閱讀：

Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》10月登場！莉莉柯林斯「絕美時尚穿搭」引熱

莉莉柯林斯曬大鑽戒宣布訂婚！帥導演男友山谷浪漫下跪，女神甜喊「等你一輩子了」！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】