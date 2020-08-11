數盡《三十而已》超入肉金句：想嫁我分分鐘都能嫁，但我不是商品

貼近現實生活的《三十而已》之所以會爆紅，或許是因為劇中講述三個不同個性的30歲女人，在職場和感情中遇到的各種波折，宛如是現實生活中的你我他。

《三十而已》主要繞著三位三十歲的女人，分別是由江疏影飾演的王漫妮、童瑤飾演的顧佳、毛曉彤飾演的鐘曉芹。30歲是人生中的一個檻，內容道盡了女性面臨抉擇的心聲，不管是什麼樣的生活，每一樣似乎都是我們社會的縮影。

開播至今《三十而已》完全成了金句製造機，舉凡家庭育兒、職場鬥爭、感情維持各面相，每一句台詞都值得讓人深思，你也能在劇中人物中找到共鳴。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「生活的本質，就是千難過去還有萬難。」陸劇《三十而已》金句超扎心，獻給站在交叉路口的所有30歲】