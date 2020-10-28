范冰冰是出名的美容狂人，除了擁有白皙無瑕的皮膚外，一頭烏黑濃密的頭髮讓女生羡慕不已。早前她就在小紅書向大家分享她的養髮秘訣，原來很多人都犯了洗髮禁忌，才會引致髮線後移和脫髮危機！

范冰冰早前在小紅書分享了她日常的護髮秘訣，原來很多人都犯了同一個錯誤，（范冰冰微博）

女生在踏入25歲之後，因爲生活環境、壓力和健康等問題，普通都有髮際線後移、脫髮、白髮的問題，這些都會讓女生的外貌看起來衰老幾歲，娛樂圈中也有不少女星深受高髮際線的問題困擾，顏值再高的女星一露出高髮際線，女神形象都會毀於一旦。

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范冰冰小紅書獨門護髮秘訣

范冰冰經常都會在小紅書上分享她的護膚心得和秘訣，不過除了皮膚需要保養之外，其實頭髮也需要護理，特別是頭皮健康，會直接影響到髮質。范冰冰表示雖然她的一頭烏黑亮麗頭髮有部分原因是遺傳自家人，但是後天的頭髮和頭皮保養也是維持秀髮的關鍵，因此她決定公開自己日常的護髮步驟，讓大家也可以擁有健康的秀髮。

范冰冰雖然即將踏入40歲大關，但依然擁有一頭烏黑秀麗又濃密的頭髮。（范冰冰微博）

范冰冰表示除了平常洗頭方式、頭皮和頭髮的護理之外，也要從内在護理入手，少才可養成一頭濃密烏黑秀髮。范冰冰每天早上都會調製一杯混合了黑芝麻、黑豆、黑米、核桃加熱牛奶的糊狀飲品，堅持每天喝不但可以美容養顏，還可以加速頭髮的生長，讓髮質變得堅韌有光澤，對身體也益處多多。

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