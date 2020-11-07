【100種女生】「香港創業？做手袋？一定係有錢女啦。」 近日IG冒起一個曲線簡潔的手袋，非常「打卡able」，線條令人一看難忘，甚有女星熱捧品牌by FAR的影子，竟是香港原創品牌。創辦人是兩位90後女生Angel和Celia，二人並非出身富有，更曾因創業被家人指罵：「你唔好喺度住喇。」結果手袋憑簡潔線條，終備受賞識，甚至引來淘寶店抄襲。 攝影：黃舒慧

90後的Angel和Celia是認識了10年的好朋友，畢業後創立了香港手袋品牌。（黃舒慧攝）

畢業隨即與中學好友創業 注定是失敗故事？

Angel讀新聞，而Celia則是時裝設計畢業，在2018年畢業後遲遲未能找到工作，Celia突然一句：「你識唔識人做袋嘅工廠？」便開展了她們創業之旅。「我們讀大學時，也談論過畢業後想做甚麼，但不約而同說出：『一定唔會創業。』」Celia笑著回應。品牌對她們來說，不只是一盤生意，更是承載着她們的姊妹情。

專長一凹一凸 「唔服輸」決定一同創業

二人專長不同，Celia修讀設計，更曾收過JW Anderson的實習機會、在英國行騷，可惜在香港一直未能找不到合適的工作；Angel喜歡時裝之餘，對公關工作、市場營銷也感興趣種原因加上義氣，二人決定一同創業。

「瞓身」創業兼職補生計 家人不理解、曾被朋友揶揄

Angel和Celia都不是來自富裕家庭，白手興家有一定的難度。手袋品牌成立了一年，二人到現在也要兼職來維持生計，白天在外工作，黑夜便在家中埋首品牌大小事務，每天輪迴，能令疲憊的她們堅持下去是：「唔服輸」與「別人的肯定」。

Angel的家庭是務實派，覺得做老師、打政府工才是「正經工作」：「籌備品牌時，我沒有錢拿回家，沒有家用；除了比較開放的媽媽，其他家人都不太理解我，」「也曾被朋友揶揄：『老闆娘，第二日唔使早起你就正啦。』」Angel面對的不只是生意上的壓力，更是家人的不信任。

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Celia 忍不住說了句：「有時候覺得我好似拖咗佢落水。」

本身想要創造些甚麼影響到他人，但原來我們自身已影響到他人。 Celia

Angel笑言：「都開了頭，無理由現在縮沙，我要證明我們不是只為happy去試下。」

台灣網紅助品牌冒起 終達收支平衡

幕前到幕後，設計到營運，都是Angel和Celia「一腳踢」。

終於，在今年4月，一個台灣網紅上載了手袋系列，一夜間，該系列手袋被搶空，Instagram追蹤突然多了500人：「被搶空後，當時我們要推出預訂，但疫情關係，工廠停工，要等約30天才發貨，幸運的，客人也非常樂意等待。」經此一疫，也令品牌開始收支平衡。

二人創立的品牌名字「Femance」是英文「Bromance」的延伸，代表着她們。（黃舒慧攝）

一夜「爆紅」後 惹來淘寶抄襲

品牌由等一、兩個月才賣到1個手袋，到現在月售30個，客源來自世界各地，有台灣、日本，甚至歐美國家，可算是香港品牌的小驕傲。但比起同年的朋友，她們還是收入不穩，亦儲不到錢。最令她們哭笑不得是，驗證人氣的「成就」竟是因為淘寶出現劣質抄襲，二人大表無奈，唯有精益求精，令品牌更上一層樓。

為降低成本大陸製造 曾有客人因此放下手袋

品牌真皮設計，充滿創意，顏色特別訂造，售價也是約千元，性價比相當高。代價是香港品牌也要現實考量，最後選擇了大陸工廠：「我們不避諱承認由大陸生產，在市集也曾經面對，當客人聽到大陸工廠立即放下手袋；我們也有品質的堅持，也曾在香港尋找，但找不到，唯有取捨，」

「在香港做不到，無可能，成本太高。我也有自己堅持，如果做女裝我一定要Made in Hong Kong，但奈何不能，自己的經濟又未能足以開到一個品牌。」Celia無奈地說。品牌的下一個目標，正嘗聯絡香港的皮廠，從小配件開始，希望盡量以香港製造為目標。

創業無可能一步登天，有目標有想法循序漸進，是相當可敬的態度。

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後記：願有天我們都能驕傲

在香港成立時裝品牌一點也不容易，不是衝動與熱血便能成事，更多是旁人的支持、協助，筆者在她們籌備拍攝當天訪問，親歷她們的努力，實在令人敬佩。

願，有天我們都能驕傲、不惑地說出有哪些香港品牌。