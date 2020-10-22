【100種女生｜暴食症女生】常說：「減肥是女生的終身事業。」但你曾想過有天你會減肥減到在垃圾桶把食物找出來？90後女生Leanne中學開始減肥，習慣扣喉最初只因熱愛美食卻「無法食」，最終演變成暴食症。到底誰為我們定下「美」的定義？ 攝影：曾梓洋

【100種女生】今年27歲的Leanne曾因減肥患上7年暴食症。（曾梓洋攝）

90後女生因減肥成暴食症 在垃圾桶摷食物

不知何時開始，「瘦」與「美」便畫成等好， Leanne曾經為減肥，患上了7年暴食症：「暴食症是由減肥衍生，我本身很喜歡美食，所以想方法，如何可以又能食又能減肥。起初，我就『懶醒』，把食物放進口嚐嚐味道便吐出來，但有時候真的很困難，先是有時忍不住便吃了，又或是一些場合不適合我這樣做，慢慢演變成扣喉，成了習慣。」

Leanne 更指當時認為反正都會扣喉，那不如多吃點：「最痛苦莫過於，完全失去控制能力，每次一定要吃到300%飽，才會停下來；又試過吃到家中食物都沒有，我還未滿足，白砂糖、片糖，甚至垃圾桶的麵包我都拿出來吃，」「吃完心靈上是不會滿足，只是在完成一件事。」

Leanne 透露她甚麼減肥法都試過，像是「西柚減肥法」、「斷食減肥法」，甚至吃減肥藥。（曾梓洋攝）

試勻所有減肥法：保鮮紙包大腿也試過

像是「西柚減肥法」、「斷食減肥法」，甚至吃減肥藥，Leanne都一一試過。「我曾經非常介意下半身肥胖，試過用保鮮紙包大腿、搽按摩膏，總之乜都試過。」回想當初為何開始減肥，全因男同學們的一句「甲組腳」、「躉大」：「中學時期發育，身邊的男同學愛說笑，取笑他人身材，（自己）又會與他人比較。」「女生一定會介意，特別在那年紀」，這樣便開始了她不堪回首的減肥歷程。

記者好奇Leanne當時體重多少，她回答：「52kg。」在別人眼中「一點也不胖」的身形，對青春期的Leanne來說數字卻是魔咒，誰沒有經歷過非常在意他人眼光的時候。

▼▼▼Leanne分享運動前後對比（點圖即看）▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

Leanne 體脂由32%減至25%。（曾梓洋攝）

為減肥扣喉自覺羞恥 身體終響警號

扣喉減肥是偷偷進行，Leanne坦言連身邊的朋友、家人也不知情。「（當時）覺得羞恥、核突，正常人是不會這樣做。」直到她大學時在運動堂上眾目睽睽下暈倒，Leanne 終下定決心改變。大學修讀物理治療的她，看不同文獻尋找飲食失調問題所在，積極尋求解決方法。

Leanne坦言當時仍出現暴食，一星期可能會出現一次，但她沒再吃減肥藥，三餐正常飲食，閒時做運動，健康漸漸改善。

【100種女生｜減肥變暴食症】Leanne 相信做好自己便會找到一個真正欣賞自己的人。（曾梓洋攝）

秘訣：「放棄減肥」 成敗在於心態

健身除了令她踢走暴食症，更讓她大大增加了自信，不再介懷別人的目光：「減肥又好，增肌都好，不應該放在別人看法，最重要是自己開心，才會享受過程；你永遠不能滿足所有人，無論你做得多好，都一定有人批評。」這都是她經歷過如此多才明白。

比起別人讚她「靚」，她更開心別人欣賞她的努力。

「基因是不能改變，但可以透過飲食控制，適當運動，令體脂控制係適當範圍。」Leanne心態轉變後，終練得一身健美體態，不再在減肥與美食之間掙扎浮沉。

▼▼▼Leanne現時身形健美，秘訣竟是「放棄減肥」？（點圖即看）▼▼▼