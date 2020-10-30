【Gentlewomen｜王馨平】提起王馨平（Linda），鄭嘉穎的名字總跟在後面。曾紅極一時「寶麗金小花」，響起「別問我是誰／請與我相戀」連同當年戀情的轟動回憶，一同湧現。「都已經是上個世紀的事情。嘉穎已有老婆，又有兩個囝囝，我自己也有開心的生活，不需要說太多，」王馨平溫柔又肯定地說。

【01女生｜Gentlewomen】52歲的王馨平美態在於自然，由心而發。（黃寶瑩攝）

52歲王馨平 美態發自內心

訪問王馨平，筆者還是頭一次。初見也被她的氣質驚艷，淡定、溫文卻不失個性，52歲仍舊美麗動人，回應讚賞凍齡王馨平說了一句：「我覺得你哋需要驗下眼。」果真，與傳說中一樣爽朗。

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與鄭嘉穎分手最轟動 要為爸爸「平反」

王馨平與鄭嘉穎由相戀到分手一樣的轟動，爸爸王羽一直被說成是「捧打鴛鴦」，直至王馨平2001年嫁予金融富商李家輝（Stephen Lee），昔日緋聞亦不時被提起。

王馨平接受過數之不盡的訪問，對於前度她其實不願再提：「都已經是上個世紀的事情。嘉穎已有老婆，又有兩個囝囝，我自己也有開心的生活，不需要說太多。」但溫柔語調下也藏俠女個性，再次提起，因要幫爸爸「平反」。

王馨平為爸爸平反，並指自己並不是如此「聽話」的女兒。（黃寶瑩攝）

「講真，不是因為爸爸，我有自己主見，如果要是為了愛情，我是願意不顧一切也要在一起，但事實上我們走不下去。」為了爸爸，王馨平無奈再提起前度。

如果要是為了愛情，我是願意不顧一切也要在一起，但事實上我們走不下去。 王馨平

王馨平與老公李家輝（Stephen Lee）是經祖母安排下認識。（linda_wong_xin_ping@instagram）

祖母安排相親 遇一生最愛相守19年

一段感情沒開花結，往往因為後來的那位正等待你。王馨平約30歲時遇上丈夫李家輝，沒有童話式浪漫邂逅，卻是遇上一生最愛。

轉眼間，二人結婚19年，回想當年事，王馨平覺得一切也是緣份：「我們經常需要到外地工作，我覺得是無可能安排到（相睇），但又真的安排得到，唯有硬着頭皮去。」

王馨平指結婚19年有不少甜蜜回憶，回憶起第一次見面仍是相當深刻。（黃寶瑩攝）

因「車」結緣 認定對方：我有種感覺就是他

王馨平也尷尬笑指，真正對老公產生好感是因為「車」：「食完飯，長輩製造機會，要他車我回家，我還記得在停車場等他來時，我心想：不知會是甚麼車？如果是紅色跑車就不行，我不喜歡這種人，太Show off，未夠成熟。」最後，李家輝卻駕駛着一輛深啡色、王馨平形容為「低調到不能再低調」的私傢車，「呢個人得喎，Okay喎，可靠。」王馨平甜笑地絕娓娓道來。

▼▼▼王馨平親自回應拍拖1年閃婚原因，按圖即看▼▼▼

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任瑜伽導師 從沒偶像包袱

2001年嫁予金融富商李家輝後，王馨平漸轉低調，近年復出幕前表演，更成為瑜伽導師。90年代是當紅的女歌手，加上星二代的身分，可算是「要風得風，要雨得雨」，然而，她卻沒有任何包袱，從不介意在街上穿白Tee、牛仔褲沒被人認出來：「在最活躍的日子，四周圍都是工作人員、保母跟出跟入，給人捧在手心，但我從來沒有喪失生活能力，我好貼地，我可以搭叮叮、搭地鐵。」她續說：「當你自己不當自己一回事，其實生活是好簡單，你做乜要限制自己咁多？」

王馨平也曾想過：「我係唱歌㗎喎，突然之間去做老師，啲人會點諗。」（黃寶瑩攝）

感激父母教導 從沒「優待」的家庭教育

能做一個沒有「偶像包袱」的偶像並非容易，在人人都用物質去「武裝」自己時，身在衣食無憂、大明星家庭的王馨平則沒有這一套，全因爸爸王羽的教育：「父母給我的人生觀好非常正確。」「我們小時候去旅行坐飛機，小朋友一定是經濟艙，（爸爸）要令我們知道頭等艙是舒服，但沒付出過沒有資格享受；日後工作，有能力時，你便可選擇一個自己想要的艙位。」王馨平也風趣笑指，當時與妹妹坐經濟艙也非常開心，因為不用被嚴肅的爸爸「監視」。

王馨平願意為愛情不顧一切。（黃寶瑩攝）

父母異離未有影響婚姻觀

王馨平口中的「爸爸」王羽，相當傳統大男人，與兩任妻子離異或多或少與性格有關，卻從不影響王馨平的婚姻觀：「我爸爸媽媽的婚姻是失敗，就算第二個媽媽也是，但沒有影響到我對於婚姻或愛情的看法，因為我看我爸爸的婚姻失敗是與他的性格有關；（要是另一半）人生觀、價值觀接近，能交心，我覺得已經是非常好，（父母離異）沒有影響到我對婚姻的不信任。」

瑜珈思想第一課：如何放下前度

與王馨平對話，總有一種令人舒坦的平靜感，她坦言練習瑜伽多年，亦令她的思想更為澄明，情緒更平靜。

王馨平練習瑜伽多年，坦言瑜伽是一場身心的修練。

每個女生多有想起前度的時刻，如何才是真正放下？有人選擇眼向前方，有人卻是勇於面對：「放不放得下前度與人生面對的困難是雷同。」王馨平強調，放下的「內容」並不重要，重要是如何能「放下」。「到最後是人的思想，it’s your mind，就像做瑜珈，當中理論是自己可以控制mind（思想），而非被mind（思想）控制了。」王馨平就是如此坦然。

王馨平在父母離異的家庭長大，但她直認沒有因而受影響。（黃寶瑩攝）