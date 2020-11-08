減肥是女人的終身事業，但日本有一組另類女子團體「Big Angel」，與女星向來纖瘦苗條的形象背道而馳。每個成員都是圓滾滾的「肉肉」身材，幾個成員加起來的總體重竟然高達430公斤，充滿「份量」！

日本女團「Big Angel」由幾位身材圓潤的女生們組成。（big_angel5@Twitter）

日本女團「Big Angel」最肥成員體重達109公斤

日本「重量級」女子偶像組合「Big Angel」，由五位體重超過80公斤的「肉肉」女生組成（其中兩名成員於2018年退出），以豐腴身材成為賣點，竟然在日本意外爆紅，吸引大批粉絲追隨。隊長Mitiko是組合中體重最重的成員，身高只有一米六七的她，體重重達109公斤，她在接受訪問時表示意想不到觀眾會接受她們的表演，更稱讚她們「好可愛」。原本以為出道後觀眾會出言不遜，會聽見「死肥婆」或其他不堪入耳的辱罵，怎料反響比預期熱烈，更收獲大量女粉絲，成為大碼女孩的榜樣。她們每個人在舞台上都展現出自信模樣，呈現與主流審美與眾不同的美麗。

日本「Big Angel」女團份量十足，幾個成員加起來的總重量竟然高達430公斤。（big_angel5@Twitter）

▼▼▼【日本最胖女團「Big Angel」每位成員體重超過80公斤】▼▼▼

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日本「Big Angel」隊長Mitiko還透露自己並不是天生肥胖，過去身材十分標準，為了做模特兒的夢想，因而努力減肥節食六個月，那段時間只敢飲水和酸奶。雖然努力減肥，但應徵模特兒卻屢屢失敗，無人問津，模特兒公司更要求她再減5kg才「合格」。Mitiko為了減肥十分辛酸痛苦，更一度患上飲食失調症。現在的Mitiko不再將自己困在「纖瘦」的枷鎖中，肥胖反而成為出名契機，比起強迫自己減肥的痛苦，她更想接受最真實的自己。

▼▼▼【Mitiko昔日十分纖瘦與現在判若兩人】▼▼▼

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隊長Mitiko分享如今組成「胖女孩」組合，是想打破社會要求女團一定要苗條漂亮的刻板印象，也希望女生們能有多些自信，即使身材豐滿也能展現出自信充滿魅力的一面，向正在承受減肥壓力的女性們傳遞一些正能量。然而，她强調自己不是「為胖而胖」，也不是美化或鼓吹「胖」，而是沒有給自己壓力去減肥，接受最真實的自己。雖然不再追求瘦，但她們也會關注自己的健康，希望能傳達「胖女孩並不差」的正面訊息，繼續散發具有感染力的自信魅力！

一味追求「紙片人」身材的不健康減肥行為固然不可取，但體形過胖、毫無節制地暴飲暴食也同樣危害健康。如遇上飲食失調，對減肥及體重有疑問及困擾，應盡快尋求醫生及專業人生士的協助。

日本「Big Angel」女團成為胖女孩偶像。（big_angel5@Twitter）

▼▼▼【日本最胖組合「Big Angel」隊長Mitiko的一天如何度過】▼▼▼

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認識暴食症

日本最胖組合「Big Angel」隊長Mitiko曾因減肥節食過度，因而病患上暴食症。為了健康著想，無論進食過多或過少，對身體都無益。除了不要過分執著於身材外表之外，健康飲食也至關重要。現今社會流行速食文化，加上標榜追求「完美」、「瘦即是美」的身型，不少人對進食帶有各種各樣的壓力，飲食失調症變得十分常見，一些人在短時間内暴飲暴食，更伴有情緒失控和生理症狀，情況十分嚴峻。想要追求快樂平和的心境，建立健康的生活方式不可或缺。正確認識「暴食症」，能幫助我們更瞭解自己，從身、心出發建立平衡以及更好的生活方式！

▼▼▼【暴食症的六個症狀】▼▼▼

▼▼▼【暴食症自我測試】▼▼▼

參考資料：精神健康學院，MINDPRO