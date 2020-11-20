性格分析｜癦的位置看你真實個性　痣長在臉頰容易當第三者？

面相學對於痣的定義說中了幾項呢！很多人會因為臉上的痣而困擾過吧？尤其是比較大顆的，會覺得嚴重拉低了自己的顏值。但最近反而越來越流行臉上有痣，不但變成了特色，看起來也更吸引人啊！像是JISOO回歸時的「淚痣妝」，甚至被很多網美模仿。還有以性感痣聞名的泫雅，在眼下的位置，看起來性感味更加深啊！這可是小編們票選最想要長痣的位置呢！而不同位置的痣代表的意思也不同喔！

你最想要長痣的位置是哪裡？不同位置的痣代表著甚麼意思呢？（按圖看更多）

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這些都只是面相學對於痣在臉的位置上的定義，不管是好是壞都不要氣餒，可以透過點痣來去除臉上的痣也可以藉由畫妝畫出痣來！不管怎麼樣每個人都是最獨特最棒的！

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：長在這裡的痣是成為小三的徵兆？面相學從痣的位置看出你的個性！】