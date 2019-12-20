【生日靈數】準過星座的性格分析！9號人愛拖延、4號人不能得罪？

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只要可以知道對方的生日，這篇可以知道幫助你更了解他！大家有聽過生日靈數這個奇妙的東西嗎？雖然說每個人會什麼樣的個性，很多時候都是天生以及後天養出來的脾氣（像是公主病）。不過，再偷偷告訴各位，其實出生的日期也會影響到他的個性唷！

先來和大家說明一下「生日靈數」要怎麼算。（01製圖）

先來和大家說明一下「生日靈數」要怎麼算，年、月不重要，忽略它們，這次就只要看日期就好，如果出生日期是個位數，那就直接去看對應的日期即可，那如果生日是10日以上（包含10），你的算法就會是：1+0=1 生日靈數是1號個性；19日出生的話，計算方式就是1+9=10 1+0=1 生日靈數是1號個性，基本上就是要算到個位數就可以了。

▼▼按圖放大，找找你的「生日靈數」的，看看性格分析準確嗎？▼▼

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是不是很準！小編覺得，每個人都有自己的脾氣，但是呢～先了解對方的生日靈術後和對方相處，你內心大概就會知道說，他會有那些地雷要小心，不踩雷就是最美好的相處模式喔～

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：4號人綠茶婊、9號人愛拖延？比星座還準的「生日靈數」解析你的真實個性】

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