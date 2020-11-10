拜登（Joe Biden）成功勝出美國總統大選並成為第46任美國總統。美國大選受到全球關注，令拜登家人的知名度相對提升，連平日作風低調的小女兒阿什莉（Ashley Biden）亦成為大眾焦點。這位有機會接任「第一千金」的女生原來曾年少輕狂，至今致力為社會服務，充滿想法的個性讓她變得更加迷人耀眼。

隨著選情發展，拜登女兒阿什莉有機會成為「第一千金」。（Getty Images）

39歲的阿什莉於因美國大選而曝光率大增，成長生活引起大眾好奇，加上她被指與梅根（Meghan Markle）撞樣，一舉一動成為大眾焦點。阿什莉是拜登與第二任妻子吉爾（Jill Biden）所生的唯一孩子，與兩位同父異母的兄長博（Beau Biden）與亨特（Hunter Biden）關係親密。擁有4個學位的她是一位社工，後來於少年拘留所工作，前線的工作令她體會到貧困地區的資源不足，加上年少時的叛逆經歷，令她更決心服務社會。

39歲的阿什利被指與同年的梅根撞樣。（Getty Images）

大學畢業後對前路迷茫 曾因藏毒被捕

父親是政客，母親是教師，兩位兄長亦各有所長，阿什利於杜蘭大學文化人類學系畢業時，對未來發展方向沒有清晰的藍圖，於是決定先到薄餅店當侍應。年少輕狂的她，曾於1999年及2002年先後因藏有大麻及於夜店妨礙警察被捕。侍應的工作加上被捕的經歷，令她更切實地體驗到社會情況，促成她從事慈善工作的意向。

▼▼▼按圖看阿什利年少輕狂的黑歷史，現時熱心公益行事低調的她，當年在大學同學眼中的形象竟是如此…▼▼▼

父親是政客，母親是教師，兩位兄長亦各有所長，阿什利卻曾一度誤入歧途。（Getty Images）

阿什利於2007年創立了個人品牌「Livelihood」，每件衛衣背後都寫有一行字「Keep your hood up」，提醒大家即使生活艱難，亦要打起精神，抬頭挺胸向前。品牌服飾只透過Gilt出售，Gilt是個支持刑事司法改革、改善兒童教育並改善貧富懸殊的組織。阿什利希望透過品牌，喚起大眾關注收入與種族不平等的社會問題。她於《Delaware Today》的訪問上坦言，每個人也曾作出錯誤的選擇，自己亦然，即使是更新人士亦擁有改過的機會，而她希望自己的工作能為這類人士提供更多的可能性。阿什利曾言，激發她努力向前的，是癌症逝世的哥哥，哥哥的離開擊潰了她，她很看重繼承哥哥的衣缽，成為燃亮人生的動力。

她於2007年創立了個人品牌「Livelihood」，每件衛衣背後都寫有一行字「Keep your hood up」，提醒大家即使生活艱難，亦要打起精神。（Livelihood）

個性低調 不習慣出席公開活動

個性低調的阿什利曾坦承不習慣出席公開活動（Getty Images）

阿什利從小便伴隨著父親出席政治場合，雖然於公眾的關注中成長，她卻不如特朗普（Donald Trump）的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）般享受活在鎂光燈下的生活。她盡可能地為自己的生活保持私隱，至今仍沒有公開Instagram帳戶。她曾於華盛頓婦女峰會上承認，自己並不習慣於公開場合上發言，亦很難感到輕鬆自在。即使有機會成為「第一千金」，她亦可能會堅持自己原有的生活，不被父親的身份影響。

參考資料：《New York Post》,《Delaware Today》

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