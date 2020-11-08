Netflix 最新美劇《The Queen's Gambit》（后翼棄兵）開播後掀起話題，Anya Taylor-Joy於劇中走出新女性之路，考究的服裝詮釋了她於不同時期的定位，為劇集增添了不少亮點。在Anya Taylor-Joy的格紋穿搭中藏有3大心機，分別適用於不同氣質、年齡的女生，作為秋冬上班穿搭的參考。

《The Queen's Gambit》（后翼棄兵）中，Anya Taylor-Joy的穿搭風格的轉變成劇中的另一亮點。（《后翼棄兵》劇照）

Anya Taylor-Joy於劇中飾演天才少女Beth，她性格獨立，同時又脆弱不安，個性立體鮮明，透過於西洋棋上的天賦一步步掙開性別枷鎖。由於劇集背景設定在 5 、60 年代，Beth的穿搭滲透出濃厚的復古味道，而她的造型經常出現格紋印花，呼應着西洋棋盤，反映她對西洋棋的鍾愛。格紋亦是秋冬流行的穿搭元素，不同款式的格紋會襯托出不同個個人風格，女生們不妨參考一下Anya Taylor-Joy的造型，展現剛柔並濟的形象。

▼▼▼按圖看Anya Taylor-Joy於《后翼棄兵》中的穿搭轉變，如何詮釋了她於不同時期的定位▼▼▼

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心機1｜開始參加比賽一改樸素造型：V領剪裁突顯鎖骨線條見自信—適合剛踏入社會的女生

Anya Taylor-Joy以V領剪裁突顯鎖骨線條，顯瘦而且富成熟感覺；黑色蝴蝶領結恤衫，則見端莊優雅（《后翼棄兵》劇照）

即使從孤兒院被領養，來到新家庭時仍堅持一成不變的樸素造型，結果入讀高中時與其他女同學的粉嫩穿搭顯得格格不入，因而被取笑。除了偏好暗沉色調，她亦會把恤衫鈕扣扣滿、裙子長度剛好過膝，用上舊書包與舊款皮鞋，反映未能融入新環境，對周遭有所防備。直到她開始參加西洋棋錦標賽，贏到獎金後Beth的穿搭開始有微妙變化，連身裙的剪裁與衣領細節讓整體造型更時尚，格紋造型反映了她對西洋棋的鍾愛，暗沉設計同時加強了對她個性固執的描述。

Beth以一條格紋連身裙配襯黑白恤衫，打造出兩種截然不同的風格。大V領白恤衫加上摺袖，配搭同樣是V領的格紋連身，開始擺脫稚氣感，適合剛踏入社會的女生作參考。V領剪裁突顯鎖骨線條，顯瘦而且富成熟感覺。若改配黑色蝴蝶領結恤衫，則見端莊優雅。

心機2｜過關斬將邁向成熟之路：絲質恤衫優雅大方俐落—適合中層女生

Anya Taylor-Joy身穿絲質恤衫貼合皮膚，加上衣領微開，顯露出女性特有溫柔氣質。（《后翼棄兵》劇照）

隨着Beth於比賽上勢如破竹，她的時裝品味亦逐趨成熟，服裝材質都有明顯變化。Beth這次擺脫了一貫的蘇格蘭紋，換上了富設計感的拼色格紋，而當中絲質恤衫貼合皮膚，加上衣領微開，配襯絲帶頭巾與短身的窄裙，顯露出女性特有溫柔氣質。絲質恤衫適合一眾上班族，格紋設計復古俏麗，淨色則沉穩大方。中層上班族可以絲質恤衫配襯西裝與半身裙，柔軟面料有着高級的光澤感，比棉質更柔美，同時亦帶俐落感。

心機3｜終局之戰盡顯強韌力量：粉嫩色系格紋大衣增添幹練霸氣—適合中高層女生

Anya Taylor-Joy穿上粉嫩色系的格紋大衣，於一眾內斂的冬日穿搭中收到減齡亮眼的意外效果。（《后翼棄兵》劇照）

劇情尾聲Beth已蛻變成熟穩重的女棋手，不論是髮型、妝容、服裝都能突顯她的強大氣場。於俄羅斯終局之戰中，她塗上正紅色的紅唇，配上幼間格紋大衣，展現出最自信、魅力的一面。憑藉強韌的女性力量，她最終亦取得勝利。格紋一向歷久不衰，尤其適合秋冬季節。除了黑白格紋，女生們不妨參考Beth的穿搭，嘗試一下粉嫩色系的格紋大衣，於一眾內斂的冬日穿搭中會收到減齡亮眼的意外效果，同時適合成熟穩重的中高層女生。

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