經常聽説「耳仔軟」的人通常都容易心軟，原來從耳朵的形狀真的可以看出一個人的性格，日本節目《ニノさん》就邀請了日本人氣占卜師「Love Me Do」即場進行占卜，並透過不同的耳朵形狀分析每個人的真實個性。節目中的嘉賓都紛紛表示很準很神奇，神準的程度瞬間引發日本網民熱議。

日本人氣占卜師「Love Me Do」表示從耳朵的形狀可以看出一個人的真實性格。(hongsuzu@IG)

日本人氣占卜師「Love Me Do」指出耳朵可分為7種不同形狀，分別是長方形、橢圓形、三角形、圓形、菱形、正方形和倒三角形，而耳朵形狀更是暗藏了不同的個性秘密。就一找出你的耳朵形狀，發掘自己的不為人知的真實個性吧。

▼▼▼【快從7種耳朵形狀中，看看你是那一種！】▼▼▼

▼▼▼【耳朵占卜法結果，立即揭開你的個性秘密！】▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

【▼▼▼分手要狠？12星座分手時狠心程度 天蠍前任變仇人 金牛現實愛錢最絕情＝＝＞分手時最狠心９大星座▼▼▼ 】

+ 3 + 3 + 3

除了耳朵的形狀之外，占卜師「Love Me Do」表示即使同一個耳朵形狀也會有不同的特徵，而這些微小的特徵原來正正透露著你的潛在個性，趕快拿起鏡子看看自己的耳朵有沒有這些特徵吧！

▼▼▼【從耳朵特徵可看穿你的隱藏個性？】▼▼▼

【▼▼▼同場加映 ==>迪士尼白雪公主始祖101歲逝世 年輕美貌驚艷 7大公主誰最有個性？從喜歡的7大公主角色看性格▼▼▼ 】