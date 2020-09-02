「分手要狠，講分手不需要等」。有些情侶把分手當是「打情罵俏」，有些說出口則難以挽回。但是一段感情的結束並沒有誰對誰錯，分手可能只是不適合，但每個人對於分手的態度都不一樣，有的人分手會乾脆利落，有的則猶疑不決，那麼在12星座中誰才是最狠心的人呢？

每個人對於分手的態度都不一樣，有的乾脆利落，有的猶疑不決，有的陷入情傷一蹶不振。（《29+1》劇照）

第12名：巨蟹座 - 重視感情 不會隨口說分手

重情重義的巨蟹座對於身邊的每一個人都很重視，因此每段感情她都會小心翼翼維護，更不會隨口說分手。即使分手後也會惦念著對方，想要作出補救。如果對方不想復合，巨蟹也會希望和對方繼續做朋友，珍而重之有過的這段關係。

巨蟹座重情重義，每段感情都很珍惜，因此不會輕易把分手説出口。

第11名：處女座 - 「口硬心軟」表面冷漠内心在乎

雖然處女座是個吹毛求疵又挑剔的星座，但是她們很多時候都是「口硬心軟」。雖然處女座外表看上去冷漠無情，其實內心卻很在乎。處女座對於感情的處理很謹慎，因此能夠讓處女座交心的人一定是得到她們的肯定，萬里挑一，要跟她百分之百合拍才會在一起，因此不會輕易就和對方分手。

處女座分手表面看上去冷漠無情，其實內心卻很在乎。

第10名：雙魚座 - 每次分手需要長時間復原

愛情至上的雙魚座內心感情豐富，對待每次的戀情都很認真和真摯，全心投入地去談戀愛，因此如果最後分手，她們需要很長的時間去療傷，才能走出分手的陰霾，而且下一段戀情也會變得更加小心翼翼。但是每段感情的回憶對她們來說都是人生中最美好的禮物，她們也不會有怨恨。

雙魚座內心脆弱，每次的戀情都全心投入地去談戀愛，因此分手需要很長的時間去療傷。

12星座分手時的狠心程度排名Top9：(按圖看更多)