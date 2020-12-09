【聖誕禮物2020】疫情下的聖誕難以外出，收到聖誕禮物還是會令人感到喜悅。不少人每年煩惱該送甚麼聖誕禮物給男朋友、女朋友（當然也包括至親），過往「最頹之選」水杯近年已很少收到，但仍有不少禮物選擇，其實不太受歡迎？

每逢佳節，不少人都會為了挑選聖誕禮物而煩惱，買了無用禮物，實在浪費，更甚是會令收禮的生氣，得不償失。英國印刷及禮物訂製公司Vistaprint在2019年作出約2000人的網上調查，發現有6成的人會把不喜歡的禮物轉贈。到底哪5大類禮物不太受歡迎？

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男生以乾花替代鮮花，真的更有心思？（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

20大最討厭禮物盤點 乾花也上榜

近年不少女生以乾花裝飾家居，但乾花質素、風格各異，也未必是位位女生受落。英國公司Vistaprint也曾在2017年網上進行問卷調查，大約2000人參與，歸納了多種最令人討厭的聖誕禮物，乾花、香水也上榜？

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送禮予伴侶 送以下3大類隨時弄巧反拙？

以上20種禮物類別，不只在英國不太受歡迎。在另一美國網站《USA Today》也作出類似等歸納，現金券、香氛、睡衣等同樣榜上有名，看來這些禮物的討厭，不分國籍。

《USA Today》報道也指，時興的健身用品也不應用作禮物－他們指出，送有關儀容的物品，都似是暗示了收禮物的人應作改善，感覺不夠體貼。不想大時大節釀成災難，建議可免則免。

其次化妝品、心靈雞湯等書，除了是你熟知對方喜歡的品牌／需要的用品，否則都有異曲同工之處。另外，他們也提醒，要是不知道收禮者的消費習慣，就不要送現金券，亦盡量別送對方可能會不合身的睡衣、拖鞋；而把禮物轉贈別人，也令人反感。

參考資料：usa today,mirror uk,

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