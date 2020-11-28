【戀愛迷思｜男共女的事】前度生日，要不要說聲生日快樂？

過氣情人，要如何處理才算恰當？是要如《無痛失戀》般洗掉記憶？還是要如《無痛斷捨離》般，把舊物一一拋棄或歸還，再見亦是朋友，甚至大方地跟前度的現任也成為朋友，那才算大度、文明男女應有氣度？



心理學家分析：跟前度聯絡 人生不能向前走

心理學家Gwendolyn Seidman就認為跟現任的關係愈是認真，就愈不會想跟前度聯絡；但卻跟與前度關係認真與否無關。而心理學家Jill P. Weber就認為，跟前度聯絡，百害而無一利。而心理學家Jill P. Weber就認為，跟前度聯絡，百害而無一利。

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跟前度說生日快樂 是真正祝福還是「自私」？

很多人退到「遠遠祝福的位置」－不能祝前度與現任快樂，至少能祝你生日快樂吧？但約會專家Amy Olson卻認為：「你們的感情已經完了，應該往前看。『生日快樂』這句說話就好證明了你沒有完全放下，想回到從前。」而她也認為，要是過往那段關係令你消沉，你就應繼續由他。她指出，底線是把時間放在那些令你快樂與進步的人身上。

祝福前度、向前度道歉，是禮貌，還是不負責任的表現？（《無痛斷捨離》劇照）

不過，更重要得是過氣情人無論如何都會牽動情緒，那句一年一度的「生日快樂」，到底是真誠的祝福，還是只是令「自我感覺良好」？就似《無痛斷捨離》的女主角琴被指跟前度道歉，不過是自私，要對方接受，只為滿足自己，自覺大度，還是想好勝地表現－我比係更快走出陰霾？

心理學家Gwendolyn Seidman就認為跟現任的關係愈是認真，就愈不會想跟前度聯絡；但卻跟與前度關係認真與否無關。而心理學家Jill P. Weber就認為，跟前度聯絡，百害而無一利。 （《是但求其愛》MV截圖）

放過別人 即放過自己

無論你是主動提分手，還是被分手，前者的一句「快樂」可能成為別人心中的一條刺。後者的話，如何move on已說過太多次。要是當初真能放棄放下「我執」與「好勝」，前度也不會淪為前度吧？



繼續自私下去，跟前度聯絡，其實對自身無益。

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參考資料：Psychology Today

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