陳奕迅推出新歌《是但求其愛》，由小克填詞，林家謙作曲。MV由麥曦茵執導，更邀來談善言、陳漢娜、盧鎮業和黃溢濠擔任主角。陳奕迅以旁觀這四角戀愛，愛情是「是但求其愛」，還是「是，但求其愛」？

陳奕迅今年推出第二首廣東作品《是但求其愛》，由小克填詞，歌詞十分有意思，語帶相關，短短4分半鐘，ＭV兩對「戀人」互相交纏，是四角戀嗎？是前度與現任關係嗎？

用一首歌的時間，要人反思何謂愛。

▼▼▼點擊看盧鎮業（小野）與談善言的角色「文本」，為《是但求其愛》MV解畫▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

愛情眾生相：「是但求其愛」 或是「是，但求其愛」？

灑脫是一種時興，也是一種技能。為了愛情，要生要死，會被人笑沒出息，尤其是女生，鐵一張臉辦事，感情放一邊，才算是幹練。配合潮流，是是但但，隨便找個人作伴，拿起時看得那麼輕，也能輕輕放下嗎？

是但、求其去愛，就能就避免傷心了嗎？廣東話中的「求其」是不在意；「求其」二字追本溯源，卻一點都不隨意。我們是主動地「是但求其愛」 ，還是「是，但求其愛」－有人喜歡、相伴相依就好了？這樣隨便，愛還是不是愛呢？

盧鎮業（小野）為《是但求其愛》MV角色寫文本。（siuyea_lo@IG）

四角戀切入故事 相伴相依不是愛？

《是但求其愛》單曲循環，愈會發現更多層次。MV中以四角戀愛切入，角色們相遇相知，一見如故到相處不了，相愛到背叛，激情到平淡，似是把眾生的戀愛也濃縮到這四角戀內－到底哪一種才算是愛呢？或是，更重要的問題是，你追求的是哪一種「愛」呢？

相遇一刻，把一切粉飾，我們對於未知的，總是充滿冀盼。俗一點說，那叫「新鮮感」。二人相處，日久自然生情，可是小克卻在詞中卻說：感情可愛，也不是愛。反問：「若愛是但求終身／你問／怕只怕求其終生／被困」 （siuyea_lo@IG）

愛情到最後 不過是「互憐互憫」？

忠心的感情就是愛？還是只是兩只被世俗、過去與情感束縛的囚鳥？愛是要二人價值觀一致？還是二人相濡以沫，如水巷中的兩條魚？剎那火花，激情出軌，相戀卻不一定是相愛。但求安穩，找個伴過就此一生，那又是不是愛呢？若有來生與輪迵，就此一生的愛又算甚麼呢？還是，所謂愛情不過是二人擁有相似的傷痕，互憐互憫？

陳奕迅推出新歌《是但求其愛》，由小克填詞，林家謙作曲。MV由麥曦茵執導，更邀來談善言、陳漢娜、盧鎮業和黃溢濠擔任主角。（《是但求其愛》MV）

那愛情到底是甚麼？小克在《是但求其愛》引人反思。愛情五味紛陳，令人欲罷不能，不過，再愛還是改不了我們不過是旅人、是星塵的事實。說到底，愛情也只種可愛的「我執」。我們又能不能在戀愛中，求其花而不求其果呢？

其他文章：

▼▼▼點擊看傅穎（Theresa）「迷你豪宅」，一個細節被網民大讚？▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼傅穎以外，也有不少圈中女藝人近來「上車」，打造自己的「dream house」，家居裝潢也意外曝光？▼▼▼