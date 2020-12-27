42歲摩納哥夏琳王妃（Princess Charlene）因高挑身材以及冷艷美貌而被封為「最美王妃」，她從平民變成王妃的童話故事一度成為佳話，然而最近夏琳王妃的新造型卻遭到抨擊，亦有指她的婚姻生活也並非想像中那般美好？

42歲的摩納哥王妃夏琳（Princess Charlene）外貌美艷動人。（gettyimages）

「最美平民王妃」變成「叛逆王妃」？

42歲摩納哥王妃夏琳（Princess Charlene）氣質冷傲、五官精緻，不苟言笑的她素來有「冰山王妃」的稱號。近日，夏琳王妃與60歲丈夫阿爾伯特親王（Prince Albert）以及6歲兒子一起出席活動派發聖誕禮物，夏琳王妃以全新「龐克髮型」亮相，引起熱議。

髮型師評：慘不忍睹

照片中清晰可見摩納哥夏琳王妃（Princess Charlene）將左側頭髮「剷青」剃掉，並將頭髮的顏色染成深棕色，換成前衛的「龐克髮型」，造型方面夏琳王妃身穿黑金色印花外套，再戴上金色亮面口罩，與以往冷艷優雅的形象判若兩人，掀起熱烈討論。由於夏琳王妃的新造型風格過於強烈，英國造型師艾倫（Brad Allen）直言夏琳新髮型「慘不忍睹」，表示強烈的風格並不適合她，整體形象都顯得十分不討喜。似乎大家都難以接受夏琳王妃風格上的劇變，她的新造型惹來不少抨擊，「最美平民王妃」的美譽不復存在。

夏琳王妃的新造型與過去形象相差甚遠。（gettyimages）

▼▼▼【摩納哥夏琳王妃（Princess Charlene）的髮型及打扮被指超驚嚇！】▼▼▼

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從幸福「灰姑娘」到「逃跑王妃」 歐洲最美王妃的淒慘人生

摩納哥夏琳王妃（Princess Charlene）結識摩納哥王子阿爾貝二世（Albert II）並結婚，平民出身的夏琳成為真實版的灰姑娘，上演「麻雀變鳳凰」的故事，然而她的情路卻一波三折，十分坎坷。夏琳本是一名出色的泳將，有指她3歲開始學習游泳，移民南非後被選為奧運游泳代表，獲得「南非美人魚」的稱號。2000年夏琳代表南非出戰奧運會，並認識了前來觀賽的摩納哥王子阿爾貝二世，據悉王子對22歲的夏琳一見鐘情，隨即展開熱烈的追求。

▼▼▼【夏琳王妃（Princess Charlene）當年令摩納哥王子一見鐘情】▼▼▼

據悉摩納哥王子阿爾貝二世苦追夏琳，更是花了整整6年時間才說服她搬到摩納哥，兩人首次被拍到在一起是在2006年的冬季奧運會，同年展開同居生活，雖然兩人年齡足足相差20歲，但是感情一直十分穩定又甜蜜，本應掀開王子與公主永遠在一起的幸福篇章，卻在訂婚之際鬧出一場又一場風波，亦成為夏琳一生的夢魘。

摩納哥王子阿爾貝二世對夏琳一見鐘情。（gettyimages）

▼▼▼【夏琳王妃（Princess Charlene）曾三度逃婚失敗？】▼▼▼

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曾有報道稱夏琳王妃（Princess Charlene）在皇室大婚上全程淚眼婆娑，沒有展現燦爛笑容，甚至有指她一直遭到嚴密監視，多年後夏琳王妃曾出面解畫表示自己當時留下的是幸福的淚水，並沒有感到委屈，而自己常常被拍到不苟言笑的相片則稱：「有時候就是很難笑出來。」如今夏琳王妃為阿爾貝二世誕下一對龍飛胎，組成四口之家，縱使外界仍然充斥著許多流言蜚語，她依舊波瀾不驚，繼續我行我素。如今形象突變成為「另類王妃」，未知又是否一種無聲控訴？

夏琳王妃（Princess Charlene）一直以來都面對巨大的輿論壓力，但她仍選擇堅強面對。（gettyimages）

▼▼▼【夏琳王妃（Princess Charlene）如今真正得到幸福？】▼▼▼

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