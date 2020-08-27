一直以來就有傳美國總統特朗普( Donald Trump )與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）的關係疏遠，更有離婚的傳言，身為美國第一夫人的一舉一動亦備受關注。近年兩人出席公開場合活動時不時顯露端倪，似乎印證了不和傳聞。回顧兩人相處時的尷尬瞬間，夫妻關係似乎早已名存實亡？

梅拉尼婭是美國總統特朗普的第三任妻子。（gettyimages）

特朗普與妻子梅拉尼婭「自然反應」疏遠關係？

近年來不時傳出美國總統特朗普夫婦不和的消息，兩人已毫不避諱地在公開場合面露不悅，被媒體大肆報道雙方關係欠佳。今年八月在網絡上就瘋傳一段梅拉尼婭拒絕特朗普牽手的影片，影片中特朗普一家人步出機艙，在鏡頭的捕捉下，特朗普兩次主動向梅拉尼婭伸手，想紳士地攙扶她，誰知都被拒絕，梅拉尼婭迅速將手縮開，場面十分尷尬。

外界經常流傳美國總統特朗普與妻子梅拉尼婭貌合神離。（gettyimages）

美國總統特朗普被妻子梅拉尼婭拒絕牽手?（點閱下圖查看）

不過特朗普夫妻兩人的尷尬互動早已不是只有一次兩次的新鮮事，過去就發生過梅拉尼婭甩開特朗普的手或避開與他牽手的事情。另外，在特朗普的就職典禮上，梅拉尼婭前一秒對著丈夫綻放燦爛笑容，下一秒當特朗普別過頭去，立即「黑面」的影片轟動一時。不少網友調侃説道：「梅拉尼婭嫁給特朗普真的幸福嗎？」

美國總統特朗普與美國第一夫人梅拉尼婭的婚姻問題多多。（gettyimages）

更多美國總統特朗普與妻子梅拉尼婭的尷尬瞬間：（點閱下圖查看）

對於特朗普夫妻兩人貌合神離的揣測眾説紛紜，相信與特朗普一直以來傳出不少花邊新聞以及性醜聞有關，他也經常被抨擊發表對女性不尊重的言論。在大選前特朗普被《華盛頓郵報》曝光性醜聞錄音，其中有一段是他談論與梅拉尼婭的性生活，語帶輕蔑。然而，作為妻子梅拉尼婭為了幫助丈夫特朗普贏得選舉，梅拉尼婭不得不在媒體面前維護丈夫。顯然梅拉尼婭一直努力做好「第一夫人」的本分，但是一些細微的表情及細節仍然出賣了她，難掩不滿。

特朗普對梅拉尼婭一見鍾情 譜寫相差24歲的忘年戀

《華盛頓郵報》記者喬丹（Mary Jordan）曾經推出過一本關於第一夫人梅拉尼婭的傳記《The Art of Her Deal》，揭開她許多背後不為人知的故事。有指梅拉尼婭出身平凡，來自斯洛文尼亞一個平民家庭的她，一直努力想要躋身上流社會，她16歲開始從事模特工作，更一路打拚至美國紐約。據説，在1998年的一個時裝周的聚會上，特朗普一眼就被梅拉尼婭吸引了視線，他主動向梅拉尼婭取得聯絡方式，但她沒有答應，反過來要了特朗普的聯絡電話，還讓他等了一個星期才打電話約見，兩人隨後展開了這段相差24歲的忘年戀。據悉雖然當中經歷了多次分分合合，最終於2005年結婚，翌年誕下兒子巴倫（Barron Trump）。

特朗普與梅拉尼婭於2005年結婚。（gettyimages）

美國總統特朗普對梅拉尼婭一見鍾情:（點閱下圖查看）

「第一夫人」不易做 困在白宮如籠中鳥？

不過，梅拉尼婭成為「第一夫人」後，雖然身份地位與財富有所保障，同樣地她也承受了不少壓力以及來自外界的評論與批評。由於梅拉尼婭行事作風低調，不喜歡接受採訪，因此在競選期間，她並沒有頻繁地出現在公眾視野裏，外界便為她貼上「模特花瓶」的標籤；更有指她接近特朗普的目的是貪圖其財產，稱她為「拜金女」。外界還流傳梅拉尼婭與特朗普簽訂婚前協議，有傳其中一條就是她生產完後一周内要恢復身材，可見丈夫對她的外表身材十分嚴苛。

「美國第一夫人」梅拉尼婭承受巨大輿論壓力。（gettyimages）

成為地位顯赫的「第一夫人」，意味著要犧牲自由，身份特殊的梅拉尼婭無法再隨心所欲地出行，做事説話都要遵守「謹言慎行」的原則，更是長期受困於白宮之中，彷如籠中鳥……法國第一夫人Brigitte Macron曾與梅拉尼婭相處過幾天，她向法國《世界報》透露覺得梅拉尼婭是個十分愛笑又風趣的人，只是比較壓抑自己，法國第一夫人Brigitte還表示：「她比我更受束縛，不能隨便外出，在白宮想打開一扇窗的自由都沒有。」

相信在美國總統夫人梅拉尼婭嚴肅又不苟言笑的外表下，仍然藏著一顆柔軟又細膩的内心，只是在一舉一動都會被過分解讀的狀態下，她只能披上防禦的「盔甲」，將自己武裝起來。而她對丈夫特朗普的默默忍耐與袒護，外界也「有目共睹」。「如人飲水，冷暖自知」，只希望梅拉尼婭能早日做回自己！

資料來源:First Lady Melania Trump refuses to hold President Trump's hand、《The Art of Her Deal》