一直以來就有傳美國總統特朗普( Donald Trump )與妻子梅拉尼婭(Melania Trump)的關係疏遠,更有離婚的傳言,身為美國第一夫人的一舉一動亦備受關注。近年兩人出席公開場合活動時不時顯露端倪,似乎印證了不和傳聞。回顧兩人相處時的尷尬瞬間,夫妻關係似乎早已名存實亡?

梅拉尼婭是美國總統特朗普的第三任妻子。(gettyimages)

特朗普與妻子梅拉尼婭「自然反應」疏遠關係?

近年來不時傳出美國總統特朗普夫婦不和的消息,兩人已毫不避諱地在公開場合面露不悅,被媒體大肆報道雙方關係欠佳。今年八月在網絡上就瘋傳一段梅拉尼婭拒絕特朗普牽手的影片,影片中特朗普一家人步出機艙,在鏡頭的捕捉下,特朗普兩次主動向梅拉尼婭伸手,想紳士地攙扶她,誰知都被拒絕,梅拉尼婭迅速將手縮開,場面十分尷尬。

外界經常流傳美國總統特朗普與妻子梅拉尼婭貌合神離。(gettyimages)

不過特朗普夫妻兩人的尷尬互動早已不是只有一次兩次的新鮮事,過去就發生過梅拉尼婭甩開特朗普的手或避開與他牽手的事情。另外,在特朗普的就職典禮上,梅拉尼婭前一秒對著丈夫綻放燦爛笑容,下一秒當特朗普別過頭去,立即「黑面」的影片轟動一時。不少網友調侃説道:「梅拉尼婭嫁給特朗普真的幸福嗎?」

美國總統特朗普與美國第一夫人梅拉尼婭的婚姻問題多多。(gettyimages)

對於特朗普夫妻兩人貌合神離的揣測眾説紛紜,相信與特朗普一直以來傳出不少花邊新聞以及性醜聞有關,他也經常被抨擊發表對女性不尊重的言論。在大選前特朗普被《華盛頓郵報》曝光性醜聞錄音,其中有一段是他談論與梅拉尼婭的性生活,語帶輕蔑。然而,作為妻子梅拉尼婭為了幫助丈夫特朗普贏得選舉,梅拉尼婭不得不在媒體面前維護丈夫。顯然梅拉尼婭一直努力做好「第一夫人」的本分,但是一些細微的表情及細節仍然出賣了她,難掩不滿。

特朗普對梅拉尼婭一見鍾情 譜寫相差24歲的忘年戀

《華盛頓郵報》記者喬丹(Mary Jordan)曾經推出過一本關於第一夫人梅拉尼婭的傳記《The Art of Her Deal》,揭開她許多背後不為人知的故事。有指梅拉尼婭出身平凡,來自斯洛文尼亞一個平民家庭的她,一直努力想要躋身上流社會,她16歲開始從事模特工作,更一路打拚至美國紐約。據説,在1998年的一個時裝周的聚會上,特朗普一眼就被梅拉尼婭吸引了視線,他主動向梅拉尼婭取得聯絡方式,但她沒有答應,反過來要了特朗普的聯絡電話,還讓他等了一個星期才打電話約見,兩人隨後展開了這段相差24歲的忘年戀。據悉雖然當中經歷了多次分分合合,最終於2005年結婚,翌年誕下兒子巴倫(Barron Trump)。

特朗普與梅拉尼婭於2005年結婚。(gettyimages)

「第一夫人」不易做 困在白宮如籠中鳥?

不過,梅拉尼婭成為「第一夫人」後,雖然身份地位與財富有所保障,同樣地她也承受了不少壓力以及來自外界的評論與批評。由於梅拉尼婭行事作風低調,不喜歡接受採訪,因此在競選期間,她並沒有頻繁地出現在公眾視野裏,外界便為她貼上「模特花瓶」的標籤;更有指她接近特朗普的目的是貪圖其財產,稱她為「拜金女」。外界還流傳梅拉尼婭與特朗普簽訂婚前協議,有傳其中一條就是她生產完後一周内要恢復身材,可見丈夫對她的外表身材十分嚴苛。

「美國第一夫人」梅拉尼婭承受巨大輿論壓力。(gettyimages)

成為地位顯赫的「第一夫人」,意味著要犧牲自由,身份特殊的梅拉尼婭無法再隨心所欲地出行,做事説話都要遵守「謹言慎行」的原則,更是長期受困於白宮之中,彷如籠中鳥……法國第一夫人Brigitte Macron曾與梅拉尼婭相處過幾天,她向法國《世界報》透露覺得梅拉尼婭是個十分愛笑又風趣的人,只是比較壓抑自己,法國第一夫人Brigitte還表示:「她比我更受束縛,不能隨便外出,在白宮想打開一扇窗的自由都沒有。」

相信在美國總統夫人梅拉尼婭嚴肅又不苟言笑的外表下,仍然藏著一顆柔軟又細膩的内心,只是在一舉一動都會被過分解讀的狀態下,她只能披上防禦的「盔甲」,將自己武裝起來。而她對丈夫特朗普的默默忍耐與袒護,外界也「有目共睹」。「如人飲水,冷暖自知」,只希望梅拉尼婭能早日做回自己!

資料來源:First Lady Melania Trump refuses to hold President Trump's hand、《The Art of Her Deal》