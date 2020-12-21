一代芳華鄧麗君是歌壇界的傳奇，在今年過去的5月是她逝世25週年，鄧麗君疑因突發氣喘而離世，以42歲芳齡驟逝人間。許多耳熟能詳的歌曲如《月亮代表我的心》、《甜蜜蜜》、《我只在乎你》、《小城故事》等，都是出自她清澈明亮的嗓音。雖然她的歌唱生涯星芒萬丈，但感情之路卻十分坎坷，其中以與成龍一段短暫情緣最為人熟知，亦是成龍公開向其懺悔致歉的女人……

鄧麗君活躍於70至80年代，是十分具影響力的指標性音樂人物。（鄧麗君@微博）

歌后鄧麗君悲情一生 人生巔峰期與成龍熱戀卻被傷透？

自小熱愛音樂的鄧麗君有指12歲時已經登台演唱，她甜美的歌聲先聲奪人，加上可愛清純的形象而迅速躥紅，推出多首膾炙人口的歌曲後，鄧麗君紅遍整個東南亞，亞洲地區包括香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國乃至世界華人圈都遍佈她的歌聲，年紀輕輕已經成就輝煌人生。

相愛卻注定不能在一起？ 成龍自曝當初選擇林鳳嬌只因「一個原因」

1979年鄧麗君前往美國準備籌備自己的個人巡迴演唱會，與同在美國的成龍悄然相逢，兩個生活事業都毫無交集，甚至可以說是天差地別的兩人卻擦出愛火。在外國沒有媒體的步步緊追，兩人談了一段無憂無慮又純純的戀愛，成龍受訪時回憶這段美好的時光：「每天我不做事情就打給她，她就打給我，吃飯啊、看電影啊、拍照啊，其實很開心，那個時候。」

那時候的我不懂什麼叫愛情，喜歡我的女人，她們都很痛苦。 成龍

鄧麗君曾與成龍熱戀。（星叭克@微博）

▼▼▼【鄧麗君清麗外表與歌藝曾擄獲萬千粉絲的心】▼▼▼

成龍與鄧麗君無論是性格還是生活習慣都是南轅北轍的人，當時因電影《醉拳》而大紅大紫的成龍，年少氣盛，個性豪邁熱情的他喜歡社交宴客，出入經常帶著一大班兄弟，趾高氣揚的成龍沉迷在紙醉金迷之中。然而，生性斯文恬靜的鄧麗君並不喜歡吵鬧，兩人的生活習慣與價值觀有著天壤之別，據悉二人性格上的差異，讓他們的感情逐漸出現裂縫。

▼▼▼【成龍公開承認與鄧麗君有過一段情...】▼▼▼

成龍在內地訪談節目《藝術人生》曾分享與鄧麗君的一件軼事，他提及當時鄧麗君帶他去法國餐廳，看著慢條斯理地品嘗法國料理的鄧麗君，成龍卻將湯直接拿起起來倒入口中，牛排端上桌他切兩刀就把它吃完，起身埋單走人，「我是故意慪氣給她看，我很生氣，我不是這種人」成龍憶述道：「那時候我一出餐廳就對她大吼『永遠不要再帶我到這種地方來！』」

她一定是個好女孩，但是…時間不對。 成龍

成龍追憶鄧麗君感後悔 揭分手內幕：我對不起她

一個豪邁熱情，一個斯文恬靜，或許注定就是兩個世界的人，成龍在《悲情鄧麗君》節目中時坦言：「她一定是個好女孩，但是…時間不對。」他還説道：「為什麼今天我會跟林鳳嬌在一起，不跟鄧麗君在一起，就是兄弟。」成龍形容鄧麗君是「很乾淨、很高貴、很怕吵」的人，而自己卻是一個「大老粗」，喜歡兄弟相聚在一起很是熱鬧，林鳳嬌很快就能和他的兄弟打成一片，鄧麗君卻不行，甚至連他的一班兄弟都對鄧麗君不理不睬，不喜歡她。

▼▼▼【成龍自揭與鄧麗君分手選擇林鳳嬌的原因】▼▼▼

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鄧麗君想要享受二人世界，成龍卻總是在約會時帶上一班兄弟，讓鄧麗君十分失望。為了兄弟情誼，成龍漸漸忽略冷落鄧麗君，兩人雖然相愛但最後卻無疾而終。有傳當時三心兩意的成龍是個花花公子，對於鄧麗君的這段感情態度極其不負責任，令用情至深鄧麗君的心被徹底傷透。

多年後，成龍在自傳《成龍：還沒長大就老了》中有提到鄧麗君的一段情，表示分開是最正確的決定，因為一開始兩人性格就不同。然而對於這段感情，成龍仍然十分懊悔自己當初驕縱與年少輕狂的態度，年輕的他根本不懂珍惜、不認真看待感情，他在訪談節目《藝術人生》中回憶與鄧麗君的情感糾葛，懺悔地說：

那個時候我根本不懂珍惜，現在我知道錯了，我對不起她，我對不起很多人。

▼▼▼【回顧鄧麗君坎坷情路，多段戀情都沒有好結局？】▼▼▼

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1995年鄧麗君疑因突發哮喘發作，在泰國清邁意外過世，以42歲芳齡驟逝人間，一代巨星香消玉殞，讓一眾愛戴她的歌迷粉絲感到痛惜。今年已經是鄧麗君逝世25周年，縱然人生如戲，情路並不順坦，但是她的歌聲與倩影依舊長存於人們心中，30多年的歌藝生涯堪稱經典傳奇，難以泯滅，是眾人心中永遠的鄧麗君。

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