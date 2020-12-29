楊文蔚｜跳高女神破1米88紀錄靠倔強 場外卻愛為男友下廚送驚喜

「細個覺得自己好平凡，將來只會做啲平凡工作。」跳高女神楊文蔚（Ceci）以1.88米刷新香港紀錄，運動場上的她英姿煥發，場外則爽朗愛笑，舉手投足散發自信魅力，如今楊文蔚卻剖白自己小時候沒自信，也沒想過會走上職業運動員這條路。

跳高是楊文蔚的遨翔方式

Ceci表示自小就喜歡運動，到處跑跑跳跳，「不過我細個無乜自信，覺得自己好平凡，將來只會做啲平凡嘅工作，好似空姐護士嗰啲。」直至接觸跳高這項運動，Ceci的人生和想法便經歷翻天覆地的改變。

楊文蔚自小接觸運動，多次代表香港出賽並打破紀錄。（cceciliayeung@IG）

「選擇跳高嘅原因好簡單，就係我跳得高。」身高1.73米的Ceci天生佔優勢，她憶述中學打排球時總是能跳得很高，輕鬆將球扣殺，所以便順理成章地在運動會選擇跳高，更在短短半年時間躋身香港排名榜，除了在大大小小的獎項中獲得成功感外，Ceci自言很享受每次跳起的感覺：「我每次跳起都可以騰空好耐，我可以好似雀仔咁俯瞰其他人，又好似去咗另一個世界，一個真正屬於自己嘅世界。」

在香港，職業運動員的發展很不穩定，不少學界運動員都因此卻步，但Ceci憑著對跳高的熱愛，毫不猶豫便選擇投身體育界，以汗水、時間、甚至一道道的傷痕來換取多個獎牌。每道獎牌都為她注入自信，而每分自信都推向她愈跳愈高，獲得一場又一場的勝利。

勝利建立自信，失敗煉成堅毅；我明白我們必須不斷累積自信才可成為精英。 楊文蔚

由景福珠寶提供

她最自豪的勝利，也同時是港人最深刻的亞洲田徑大獎賽——Ceci跳過1米88的高度勇奪金牌，更成為香港紀錄保持者，而在她眼中的勝利，正正是「贏過自己」。

跳高唔似排球籃球咁有直接對手，我覺得真正嘅勝利係要贏到自己，贏其他人只係bonus。

抱著這個信念，Ceci不斷練習，務求再次刷新自己的紀錄：「跳高係挑戰人體極限，作為全職運動員，如果你揸流灘練習，唔on diet嘅話你係唔會做到。」帶給她動力的來源，不只是獎牌的肯定和觀眾的支持，有時還來自Ceci幻想中的一個畫面：「我成日好辛苦時就會諗起一個畫面，我手拎住香港區旗圍繞運動場跑一週，呢個畫面一定係啲國際大型比賽先做得到，一定要做得好好，贏到自己贏到對手先可以咁做。」

八年閨密式愛情 Ceci分享秘訣是…

這些動力鞭策Ceci在體育舞台上大放異彩，成為亞洲知名運動員之一，而除了體育佳績，Ceci與男友的八年戀情也為人津津樂道，令人好奇當中戀情持久的秘訣。

我認為最好嘅男女朋友關係，就係佢係你best friend，好似閨密咁你哋之間咩都會講，無嘢隱瞞。

每對情侶都有意見不合的時候，Ceci也不例外，但她與男友約定吵架後一定要拿出來討論，互相遷就和了解，否則就會怒氣日積月累，釀成大爆發。

Ceci與男友相戀八年，不時在社交平台放閃，大曬恩愛。（cceciliayeung@IG）

Ceci笑說男友平時少言，對著自己才變得「多嘢講」，她又分享一段難忘的回憶：「有次男朋友話攰，本身約咗班朋友就推咗唔去，過咗嚟搵我，我話你攰，我就陪你返屋企休息，點知佢話佢嗰種攰唔係體力疲累，而係唔想應酬嘅攰；但佢同我一齊就唔使應酬，相處好舒服好放鬆。」

雖然Ceci自言是強勢女友，男友則EQ高，常常遷就自己，但她也不時為男友下廚，一起試不同的餐廳，或是製造小驚喜——其實在運動場外，Ceci也與一般女生無異，穿著洋裝、戴上首飾，與男友過著甜蜜的小日子。