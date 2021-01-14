【情人節Staycation】適逢浪漫情人節，不少情侶或夫婦都想與伴侶慶祝一番。疫情關係「禁飛」接近一年，不妨考慮將旅行預算到酒店「Staycation」，身在香港也能感受一下「渡假」氣氛。今年情人節適逢農曆新年假期，以下精選5間五星級「打卡」酒店，如果想和另一半渡過浪漫的兩日一夜，切記要及早預訂酒店。

近月不少女星都因未能出遊，熱門的打卡酒店不乏傳統五星酒店，雖然索價三千元起，仍因為包餐飲等優惠吸引，經常一房難求。其中一間熱門打卡酒店，正是陳凱琳與鄭嘉穎聖誕剛到訪的香港港麗酒店。酒店情人節推出套票包入住豪華海景客房，既可以放肆地打卡又包餐飲，相當超值？

(所有訂房價格與可預約房間為1月13日記者搜尋結果)

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何雁詩、陳瀅揀文華東方 浴缸比Rosewood更霸氣？

女星打卡酒店不只港麗酒店，同屬港島區的傳統五星文華東方酒店，超美浴缸吸引何雁詩、陳瀅於早前入住。情人節期間文華東方酒店在內，記者精選推出套票的五星酒店，價錢千多元至三千多元，即使預算較少的情侶也有選擇。

在防疫政策進一步收緊的情況下，今年的情人節燭光晚餐也未必可以順利進行，而全部酒店套票都包括午餐或在房內享用晚餐，部份酒店入住時更會附送紅酒或雞尾酒，更添浪漫氣氛，不想在公園冒着寒風吃「情人節大餐」，租住一晚酒店與另一半靜靜地「撐抬腳」也是不錯選擇。

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以上酒店房價及可預約日期為2021年1月13日搜尋結果。

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