【安全套】聖誕節平安夜、除夕等重要日子，情到濃時當然「要有一套」。電影中買安全套的橋段，離不開拿一堆零食作「掩飾」，左右張望害怕旁人發現。現實沒有電影情節誇張，不過為怕尷尬，我們很少會站在安全套的貨架前仔細端詳，通常都是隨便拿起某個大牌子就匆忙結帳。

聖誕節平安夜、除夕，不少情侶都想溫馨地過。買安全套尷尬，選購潤滑劑又是更大的心理關口，對於潤滑劑的印象仍然「古老石山」，覺得只有男同志或已上年紀的女性才有需要，或者只有「KY」一個牌子。其實近年潤滑劑款式選擇多了不少，功能也日趨多元化，配合安全套使用可增性愛樂趣。90後情趣用品店主Waddy和MooMoo推介以下10款安全套及潤滑劑，這個聖誕不要 「失預算」，可與另一半渡過浪漫又 「安全」的一夜。

潤滑劑品牌近年推陳出新，功能更加多元化。（黃舒慧攝）

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