性愛教室｜造愛太多會令陰道變鬆？2大主因影響「妹妹」鬆緊度

【無性婚姻｜無性生活】現代人生活繁忙、土地問題等各問題困擾，無性生活的夫妻、情侶亦有不少，一般無性婚姻的定義，是夫妻每月性生活次數小於1次。但原來「久久不用」，男性下體也竟會變短小；女性的陰道鬆緊也真的與「性經驗」息息相關？