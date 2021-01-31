成熟女生必知　25歲前學懂5件事：愛情不是全部　朋友也要斷捨離

知性女生
撰文：
最後更新日期：

25歲是一個特別的年紀，從學校畢業進入社會約3年的時間，經過些許的歷練，懵懵懂懂的進入大人的世界，為此對於接下來的生活會感到有點迷茫，如果妳有這樣的困擾，那妳必需試著明白本篇接著要說的5件事情，認真思考該如何真正運用這些對自己好的想法，讓未來的自己感謝現在，能夠不被年齡束縛持續的走上坡，擁有那理想的美好日子。

25歲是開始進入大人世界的年紀！按圖看看25歲後開始明白5件事▼▼▼

+3
+3
+3

Dappei 結語：

不論妳是剛滿 25歲，還是已經過了25歲有一陣子，這 5 件事情都值得妳好好思考，好的想法理解永遠不嫌晚，只怕自己沒有想要努力做到，想要未來持續走上坡，就跟著搭編一起努力，擁有好的想法，讓生活一年比一年更好吧！

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】25歲有帶給你焦慮嗎？5種生活給你的壓力　可能引起你共鳴

+7
+7
+7

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】【三十而已】生活不僅是生存　9個你需要「儀式感」的原因

+11
+11
+11
女生共鳴︳想擺脫負面情緒？推薦6個「生活儀式」讓你重拾幸福感
女人是易生氣的動物？9種女生的「發嬲型態」：冷戰型、大哭型……
閨蜜最不滿的10個行為：不應出外靠朋友？沒時間觀念是大忌！
身體溫暖給你安全感？研究：越孤單的人　越喜歡洗熱水澡
輕鬆面對！女生最在意別人眼光的10件事：被嘲單身時點覆最有型？
你是宅女嗎？細數8個宅女特質：愛煲劇、不化妝、內衣也不愛穿？
12星座｜5大情緒敏感星座：雙魚天性高敏　雙子玻璃心易對號入座
拖延症四型態：高齡單身女子是抗拒型、不公開男友是害怕親密型？

延伸閱讀：

「你的氣質裡，藏著你曾讀過的書。」這 3 本經典文學，適合與你在獨自一人時好好沈澱。

別把精神自由依附在對方身上！用 3 招找回感情主導權，我們都應該是那個最愛自己的人

原文：愛情不是全世界、朋友也要斷捨離 ⋯⋯ 25 歲後開始明白的 5 件事，好好認識自己才能持續走上坡！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。