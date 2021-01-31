成熟女生必知　25歲前學懂5件事：愛情不是全部　朋友也要斷捨離

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-01-31 09:01

25歲是一個特別的年紀，從學校畢業進入社會約3年的時間，經過些許的歷練，懵懵懂懂的進入大人的世界，為此對於接下來的生活會感到有點迷茫，如果妳有這樣的困擾，那妳必需試著明白本篇接著要說的5件事情，認真思考該如何真正運用這些對自己好的想法，讓未來的自己感謝現在，能夠不被年齡束縛持續的走上坡，擁有那理想的美好日子。

25歲是開始進入大人世界的年紀！按圖看看25歲後開始明白5件事▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

Dappei 結語：

不論妳是剛滿 25歲，還是已經過了25歲有一陣子，這 5 件事情都值得妳好好思考，好的想法理解永遠不嫌晚，只怕自己沒有想要努力做到，想要未來持續走上坡，就跟著搭編一起努力，擁有好的想法，讓生活一年比一年更好吧！

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】25歲有帶給你焦慮嗎？5種生活給你的壓力 可能引起你共鳴

+ 7 + 7 + 7

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】【三十而已】生活不僅是生存 9個你需要「儀式感」的原因

+ 11 + 11 + 11

延伸閱讀：

「你的氣質裡，藏著你曾讀過的書。」這 3 本經典文學，適合與你在獨自一人時好好沈澱。

別把精神自由依附在對方身上！用 3 招找回感情主導權，我們都應該是那個最愛自己的人

原文：愛情不是全世界、朋友也要斷捨離 ⋯⋯ 25 歲後開始明白的 5 件事，好好認識自己才能持續走上坡！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】