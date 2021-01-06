拖延症四型態：高齡單身女子是抗拒型、不公開男友是害怕親密型？

主管一聲令下，要每位職員下週交出企劃書提案，而你憤憤不平，自己手頭上還有別的工作還沒完成。於是「拖延病」上身，花時間整理桌面，或是繼續忙別的案子，等到主管說的 deadline 即將到來，你才終於開始著手寫提案，十萬火急的。

逃避需要處理的事項，一般稱之為拖延症（Procrastination）。像上述例子中，該做的事不先做的拖延症狀，在他人眼裡看來就是充滿藉口，只是懶惰罷了。其實，根據心理學專家研究發現，習慣性拖延並非是時間管理出了問題，而是發自內心的警訊。這是怎麼回事呢？你又是屬於哪一種拖延症患者呢？一起來認識拖延心理學吧！

抗拒型拖延者

到了適婚年齡的女性，儘管還不想結婚或是不想靠相親的方式，有些父母仍會想幫忙找對象。因此當他們要你傳張漂亮的照片、改變髮型或是買件合適的套裝準備相親時，你會盡可能的拖延，藉此來反抗父母對你的要求。此種拖延症的成因，是由於家長過度干涉子女的生活，讓你對於這些要求感到恐懼，並有種失去主導自己人生的感覺。因此，不敢直接抵抗的你會透過拖延的方式來表達不滿，就像主管要你做不想的事，你會採用拖延戰術來做無聲的抗議。拖延，只是想重新掌握自己的控制權。

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完美主義型拖延者

接著我們換個例子。下週要交的提案，其實你在腦子裡已經想好大綱了，但你遲遲不肯做成報告，因為你覺得這還不夠好，不如先放在一旁。這樣的拖延症或許是源自於內心的完美主義，你認為事情要一次做好，並且是做到最好。完美主義型拖延者想得到他人的肯定，需要得到所謂的「社會認同」，所以一旦發現自己可能無法達到理想的水準，便寧可不做，甚至拖到最後一刻。

害怕親密型拖延者

進入一段新的感情，但你始終不想在社群媒體高調放閃嗎？儘管另一半問你為什麼，甚至想強求你公開兩人的關係，你都不斷蒙混過去和逃避。這類型的拖延者屬於害怕親密型，無法公開抒發自己的想法和感受，這或許是由於擔心給承諾會帶來責任，因此用拖延的方式來保護自己。也就是說，跟人際相關類型的拖延者，會使用拖延戰術將自己從不舒服的領域，拉回自在的舒適圈，避免受到外界傷害。

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逃避成功型拖延者

在這個看似人人都想成功的社會，你卻是害怕自己表現得太傑出，導致其他人對你的期待太高嗎？這種害怕成功的拖延者，或許是因為不想接收到更多的責任，也有可能是擔心成功後的自己，會改變原本生活的樣子，因此慣性拖延。除此之外，心理學家分析逃避成功型拖延者害怕成功的原因，也可能是擔憂成功會招來別人的嫉妒，於是用拖延逃避。

在《拖延心理學》中有提到：「要擺脫拖延對生活所造成的影響，需要先了解導致你拖延的原因。」若是有拖延習慣的讀者，如果你不想每件事情都臨時抱佛腳，請嘗試付諸行動、自我接納，才有機會改善拖延的問題，找回掌控權。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】