女生共鳴︳想擺脫負面情緒？推薦6個「生活儀式」讓你重拾幸福感

偶爾我們都會感到筋疲力盡，2020年至今又面對疫情衝擊，最新的心理統計，超過80％的人都在2020年感到壓力更大、時不時會有負面的焦慮情緒。上一年對所有人來說都是很特別的一年，曾經習慣的生活方式，都變得遙遠而陌生，我們忙著應付生活中劇烈的改變，而忽略自己的心理狀態。是時候多放一些注意力在自己的身上，如果你最近因為焦慮、滿滿的負面情緒而覺得喘不過氣，以下推薦給你6個愛自己的「生活儀式」，加入在一天當中，你會發現那些情緒慢慢不見了，幸福安定感油然而生。

想擺脫焦慮負面情緒，重拾幸福感？6個愛自己的「生活儀式」（按圖查看）▼▼

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1. 從今天開始，不帶任何的電子產品進入臥房

我們都太習慣躺在床上手指還是忙著滑手機，不論是Check E-mail還是單純想瀏覽社群，已經有不少研究顯示，藍光會對睡眠品質造成負面的影響，有時候白天老是覺得疲憊，很可能是因為晚上你並沒有好好睡一覺。所以請從今天開始，不要帶任何電子產品進入臥房，試試一個禮拜，你會發現不用靠B群或是咖啡，白天會變得有活力許多，反應專注力也跟著提升。

2. 每天吃點零食緩解負面情緒

有實驗證實吃零食不僅僅是滿足肚子飢餓的需求，對於緩解緊張負面情緒也非常有效，每天給自己一個吃零食放縱的機會吧！但挑的零食可以選擇有營養的食品，如牛奶、乳酪，它們可以提供身體所需的鈣和好的脂肪，水果乾一般不是油炸而是經過高溫烘乾，不僅營養還在，脂肪和熱量也比一般的水果低。

3. 洗澡前乾刷全身，好處多到讓你意想不到

源自印度的乾刷已經被證實好處多多，不僅可以讓肌膚光滑柔軟、改善橘皮組織，幫助身體排毒，還有益大腦功能，是保養肌膚也是保健身體的好習慣。每天洗澡前花十分鐘，在肌膚乾的狀態下，用軟的毛刷畫圓按摩，從四肢腳或手開始，朝著心臟的方向前進，透過柔和的刷毛刺激，可以促進全身血液循環和淋巴系統。

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4. 脫鞋「接地氣」淨化壞能量

當你心情鬱悶的時候，不妨到戶外脫下鞋子赤腳踩在草地上吧！透過「接地氣」可以淨化身體內的壞能量，營養學家K​​imberly Snyder解釋土地有著負離子、透過肌膚進入人體，可以釋放損害細胞的正離子和自由基。也有中醫師會建議失眠患者，多赤腳踩地，透過地元素的能量激活腳底的湧泉穴，改善睡眠品質。

5. 學著寫下感恩，減輕壓力超有效

一天中請花幾分鐘寫下一些今天讓你感到感恩的人、事、物，不論是大晴天，還是路上遇到特別可愛的小狗，都花點時間寫下來，研究顯示透過感恩的當下，可以改善身心健康，加強人際關係，有助減輕壓力。歌手Katy Perry也曾公開分享學會寫下感恩，幫助她克服了艱難的分手和艱鉅的職業低潮。

6. 每天花5分鐘呼吸冥想

每天被工作、生活追著走？想從中解脫方法很簡單，就是「閉上眼睛、專心呼吸」。深吸一口氣、慢慢吐氣，你的五感會漸漸敏銳起來，開始意識到周圍的環境，這時可以內心問自己聽到了甚麼，感覺如何？每天嘗試呼吸冥想5分鐘，結束後的放鬆感絕對會令你一試上癮。如果剛開始難以集中注意力，可以嘗試使用YouTube上的呼吸冥想教學(有數千種方法)，每天嘗試一次直到你能真正的專注。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：6個愛自己的「生活儀式」！擺脫焦慮負面情緒，重拾幸福感。】