牛年開運︱麥玲玲玄學口罩開賣　24款設計催旺財運桃花保健康

知性女生
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臨近農曆新年，不少人都習慣佩戴開運飾物，在新一年祈求健康順利，但看來今時今日，穿金戴玉也不及戴口罩！

玄學天后麥玲玲師傅與口罩工廠合作推出牛年開運口罩，由麥玲玲設計的24款口罩，加入有助增進財運、桃花、事業及健康運的顏色和元素，設計新潮美觀，幫助佩戴者招財納福，心想事成！

麥玲玲ｘ Mask Factory開運口罩

還記得一年前的新年「一罩難求」，大家都笑言收口罩利是比收現金好，到今天香港口罩供應充足，款式還愈出愈多，其中質素外型兼備的Mask Factory口罩工廠深得港人歡迎！

口罩工廠與麥玲玲師傅聯乘推出玄學口罩，款式又靚又實用！（Mask Factory 口罩工廠）

今個新春口罩工廠首創玄學口罩，邀請麥玲玲師傅全程參與設計，聯乘推出四款開運大四喜口罩：憑著麥玲玲對辛丑牛年的運程預測，加入開運元素，分別推出財運、桃花、事業及健康運的口罩系列，有助佩戴者愈戴愈旺，「疫」境都變事事順境！

麥玲玲X Mask Factory口罩工廠牛年開運口罩分別有四個主題，包括財運、桃花、事業及健康運，每盒有6款設計、30片獨立包裝口罩，現時推出新春優惠，凡購買大四喜口罩禮盒享82折外，還送你總值$800開運利是（於MF Living概念店及網上購物平台使用），以及《麥玲玲牛年開運小天書》，教你趨吉避凶！

即看麥玲玲大四喜口罩設計

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/10）

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