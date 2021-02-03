2021情人節送花攻略｜香港花店花束推介　網購訂花送上門$0運費

網購攻略 網購攻略

撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-02-03 18:46

距離情人節只剩下十一天，你打算送什麼禮物給她呢？雖然今年的情人節會在疫情之下渡過，很多情侶未必會如以往一樣出門慶祝，但就算宅在家中渡過，也不要忘記準備禮物和花束。畢竟情人節屬一年只得一次的示愛機會，即便是結婚多年的老年老妻，想要維持幸褔的親密關係，該有的儀式感始終也不能少。儀式感看似多餘，但實際是在透過行動傳遞着愛的信號，是在為枯燥乏味的生活之中，注入一點甜蜜。

今年情人節，想要重拾戀愛時最初的浪漫嗎？那麼與其為送什麼禮物而想得焦頭爛額，不如直截了當地送上一束鮮花。儘管許多女士口嚷著鮮花中看不中用，但當到了難得的情人節，收到對方為你精心準備的，滿滿的一束玫瑰花，這種突如其來的驚喜和幸褔感不言而喻。加上一直以來，玫瑰花都蘊涵著愛情的含意，因此送玫瑰花既是情人節熱門之選，也是擄獲另一半芳心的好辦法。

假如不想親臨花店門市左挑右選，直接在網上訂購也是另一種方便快捷的方法。下文為大家搜羅了4款來自本地特色花店的情人節玫瑰花束，款款風格不同，適合不同氣質的女士。全部採用鮮花花材，配合花藝師的巧妙配搭，光是外型已經非常吸晴。更重要的是，購買以下花束一律提供免費送貨服務，讓你安在家中為情人節做好準備，放心地把花束送到指定地點、送到你摯愛的手上。

適逢情人節將至，由即日起至2月7日期間，購買以下花束即可享有預購優惠，每天數量有限，售完即止。

1.Giftyou - Passionate Love 鮮紅玫瑰尤加利鮮花花束優惠價$1,288（零售價$1,788）

Giftyou花束嚴選鮮花花材，選用紅玫瑰，大尤加利葉，以黑色磨砂花紙包裝，打造經典帶有層次的紅玫瑰花束。

產品尺寸：約高55cm、闊45cm 產品重量：2-5kg 花材選用：紅玫瑰、大尤加利葉

2.Giftyou - Mystery Love 藍繡球紫玫瑰鮮花花束優惠價$1,288（零售價$1,788）

Giftyou花束嚴選鮮花花材，選用紫玫瑰、藍繡球、大尤加利葉，以淺灰磨砂花紙包裝，打造神秘型格的玫瑰花束。

產品尺寸：約高55cm、闊45cm 產品重量：2-5kg 花材選用：紫玫瑰、藍繡球、大尤加利葉

3.Giftyou - Spring Love 鮮橙庭園玫瑰鮮花花束優惠價$1,288（零售價$1,788）

Giftyou花束嚴選鮮花花材，選用鮮橙庭園玫瑰、桔葉，以裸色磨砂花紙包裝，打造春天繽紛的玫瑰花束。

產品尺寸：約高55cm、闊45cm 產品重量：2-5kg 花材選用：鮮橙庭園玫瑰、桔葉

4.Giftyou - Tender Love 粉繡球淡黃玫瑰鮮花花束優惠價$1,288（零售價$1,788）

Giftyou花束嚴選鮮花花材，選用粉紅繡球、淡黃玫瑰，以牛皮紙及玻璃紙包裝，打造溫柔甜美的玫瑰花束。

產品尺寸：約高55cm、闊45cm 產品重量：2-5kg 花材選用：粉紅繡球、淡黃玫瑰

鮮花花束保養注意事項：

1. 建議拆掉包裝，可於每次換水時切除莖部，或可加入適量保鮮粉。

2. 放在通風、陰涼處，避免陽光直接照射。

3. 盡快取出任何已凋謝的花朵。

4. 避免放在水源和電器旁邊，以免發生意外。

今年情人節不如就從一束鮮花、一句表白開始，為另一半製造出其不意的驚喜，給生活增添儀式感吧。

* 如欲購買可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/03）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送獨家優惠碼！