撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-02-03 20:30

有「測試專員」之稱的吳幸美（Amy）在《東張西望》擔任主持超過10年，從當初的外景主持到現在兼任主播。吳幸美帶有喜劇感、不恥下問、敢於以身嘗試的主持方式，受到不少觀眾的喜愛。例如實試「斷片酒」、「睡眠水」等，讓大眾留下深刻印象，也令吳幸美的形象相當入屋。

吳幸美（Amy）在《東張西望》擔任主持多年，有「測試專員」之稱。(ng_hang_mei@IG)

吳幸美從不介意工作性質，默默耕耘由低做起，令她風靡不少「師奶級」粉絲，一躍成為「街坊女兒」。每每吳幸美為《東張西望》於街頭進行訪問時，總會引來一班街坊鄰里到場駐足圍觀，主持形象深入民心。不說不知，原來吳幸美是透過參選香港小姐比賽而入行，當年更有「小吳美珩」之稱。同届參選的還有李施嬅、戚黛黛、曹敏莉和楊洛婷等人。回看當年同届參選的港姐，李施嬅已是跑出的一線女星，甚至還奪得國際演技獎項、楊洛婷則被傳是最高身價的星級司儀之一，曹敏莉亦淡出娛圈收獲幸福愛情。然而，吳幸美雖然未算大紅大紫，卻依舊默默做好自己主持的工作，在主持界闖出一片天。

吳幸美由參選港姐被稱「小吳美珩」 默默耕耘主持形象深入民心

吳幸美享受當主持，而原來她是參選香港小姐入行？(ng_hang_mei@IG)

你估一線易做啊，24小時塊面都有妝、又會俾狗仔隊跟，我𠵱家6點鐘放工可以返屋企食飯不知幾開心。 吳幸美（Amy）

當年吳幸美以19歲之齡入行，在圈中打滾近18年，除在《東張西望》表現出色外，吳幸美偶爾也會在劇集中當客串，從不介意角色大小。吳幸美擁有一把可當歌手的「靚聲」，亦是鮮為人知。吳幸美曾接受01女生訪問時，分享到做藝人大紅大紫其實亦有壞處，反而樂於享受當下工作，有更多時間陪伴家人，笑言知足常樂亦不錯，又何必介意自己能否名成利就？

我尊重自己嘅工作，咩工作都接，即使唔係咁好嘅角色，我都會照做。但你以為好似唔太好，點知會帶嚟正面嘅反應。 吳幸美（Amy）

吳幸美非常尊重及珍惜自己的每一份工作，也視每一個出鏡是表現和突破自己的機會。不諳酒性的吳幸美，曾在《東張西望》節目中實測外國流行的「斷片酒」，卻欣然接受，絲毫不介意在鏡頭前出現傻笑、嚎哭等的醜態；也不怕出外景日曬雨淋，即使是在颱風大樹倒塌外出訪問仍然表現專業。不挑工種的吳幸美，亦令觀眾慢慢感受到吳幸美對工作的熱誠，工作機會亦是不斷接踵而來。

【按下圖回顧】「測試專員」吳幸美（Amy）多次「瞓身落力」主持《東張西望》，也成功在坊間引起不少的討論▼▼▼

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吳幸美知足常樂寧願多打幾份工 為供養父親有舒適生活？

吳幸美亦不時與網民分享工作時的「美照」。(ng_hang_mei@IG)

吳幸美事業雖然不如同届港姐般獲得那麼亮眼的成績單，但吳幸美卻知足常樂，本著做好自己的心態來繼續發展事業。

我算步伐平穩，有好多人喺高位突然跌落嚟嗰下幾傷，有啲人喺低位上去又未必適應到。 吳幸美（Amy）

吳幸美在主持工作上獲得觀眾肯定，對於她來說，也說是一個對自己有所交待的成績。吳幸美曾於訪問提到，自己多年來也是事業步伐平穩，但處於平坦的事業路也可感受到當中的舒坦平安，亦無壞處。

我在TVB出名勤力，以前一星期工作7天，試過2至3日不睡覺不停工作，8至8做主持，主持收工就去拍劇，第二早再主持。 吳幸美（Amy）

吳幸美現時也不斷在大大小小的劇集中當客串角色，本著做好自己的心態來繼續發展事業。(ng_hang_mei@IG)

每每都「瞓身落力」主持的吳幸美，本著「有工做就不推掉」的心態去做，知足常樂。出名勤力的吳幸美曾經1星期連續工作，為的就是希望給父母優質的生活。吳幸美曾提到深明父母養育子女並不易事，若父母生活舒適便是她最大的人生快樂，也難怪當年只21歲的吳幸美便兼起養家責任。從少就是一名非常節儉的「慳妹」吳幸美，寧可把錢儲起來積穀防饑，多做幾份工作賺多幾個錢，投資也只敢選擇低風險，實實在在地累積財富。相信如此有孝心又努力的吳幸美，其付出與努力絕不會白費。

【按圖看】吳幸美（Amy）初入行時，曾被稱為「小吳美珩」，現在毫不介意做「出醜」主持？▼▼▼

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