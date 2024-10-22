3大財運超旺富婆痣公開　附上DIY化妝點痣教學　掌握開運小心機

在面相學中，痣可以說是與命運息息相關。



因此許多人都會嘗試去點痣，希望除掉惡痣，保留好痣，但這幾年除了點痣之外，彩妝界更流行自己畫痣，不僅能突顯五官優點，更能達到開運效果，以下就帶來3種女人好命痣分享，同場加映DIY眼影畫痣教學，快來一起看看吧~

掌握3大好命痣位置，學會彩妝DIY眼影畫痣技巧，轉運從此開始！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

3種女生富貴痣 化妝點痣教學（IG@rainie77；01製圖）

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3種女人好命痣

1. 臉頰痣

楊丞琳招牌的臉頰痣正是好命痣代表之一，這顆長在臉頰上的痣，對於事業來說非常有幫助，它意味著妳是個勇於挑戰、富行動力的人，做任何事都很有機會成功，而且也很容易遇到貴人提拔，事業發展一帆風順。

2. 下巴痣

下巴痣是好命痣之中的第一名，也是俗稱的「富婆痣」，象徵著富貴，尤其如果是長在主財富的左下巴那更是一等一的尊貴，正財運和偏財運一把抓，而且事業運、愛情運也很不錯，也有另一說下巴痣的人走晚運，到了中年後運勢水漲船高，像是韓國女星宋慧喬就是一個例子。

3. 鼻頭痣

在面相學來說，鼻翼、鼻子下段位置被稱為財帛宮，也反映著一個人的財富和理財能力。如果你的鼻翼圓潤飽滿之外，還有黑痣點綴，那更是具備暴富的象徵，財富很有望在一夕之間翻倍，另外鼻頭痣也能帶來好人緣，是一顆非常有益的吉痣。

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自己點痣彩妝教學

近期，韓星也很流行自己點痣的妝容，無論是點在鼻頭、淚痣、臉頰等等部位都能達到視覺聚焦、突顯五官立體度的效果，但點痣技巧也相當重要，如果只是用眼線筆隨便點看起來會太生硬，就不像是真的原生痣。建議大家可以先找頭偏細的棉花棒，再沾取深色眼影輕點一下即可，這樣點出來的痣看起來更自然、彷若天生，而且也比較持妝唷~

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