《儷人盛會2025》圓滿舉行！回顧各個璀璨瞬間 年度美肌達人誕生

對於美，對於年輕，每個人都有不同的理解。如現在女性不願受主流影響，遵從自己的審美和感受，展現出獨特且多元的美麗。而《01女生》也一直為女生們帶來全面及深入的美容及時尚資訊，今年更舉辦了《Hong Kong Beauty Festival 儷人盛會2025》，集結一眾致力為香港女士提供優質服務及產品的商家，以及多位年度美肌達人，分享獨特美容心得和經驗，並現場進行嘉許。



《Hong Kong Beauty Festival 儷人盛會2025》圓滿盛大舉行（黃寶瑩 攝）

《Hong Kong Beauty Festival 儷人盛會2025》圓滿盛大舉行

由《01女生》主辦的《Hong Kong Beauty Festival 儷人盛會2025》，昨日（6月25日）於尖沙咀The Glam圓滿盛大舉行！今屆「 01女生至愛品牌2025」共頒發出39個美容獎項，涵蓋美容企業、彩妝護膚、健康塑美、服裝首飾四大組別，以嘉許表現出色的品牌，鼓勵繼續提升自身品質、創新及突破，為女生們提供優質服務及產品，再次恭喜所有獲獎品牌！

「01女生至愛品牌2025」得獎名單： https://01market.hk01.com/?popup=HKBeautyFestival

回顧《儷人盛會2025》璀璨瞬間

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8位來自不同界別的專家及名人成為《01女生》「年度美肌達人」

今年《Hong Kong Beauty Festival 儷人盛會2025》邀請了8位不同界別的專家及名人，並嘉許成為「年度美肌達人」，包括皮膚專科醫生陳厚毅、阮嘉敏、孫慧雪、張紋嘉、陸詩韻、Tiff Chan、Natalie Chan以及Angela Chan。8位「年度美肌達人」更即場分享個人美容心得及經驗，以及對「美」的獨特見解，。

年度美肌達人. 皮膚專科醫生陳厚毅

日常專為病人提供專業意見的皮膚專科醫生陳厚毅，即場提醒女生們在夏天，一定要注重防曬。即使在陰天也要做足防曬工作，因為紫外線對肌膚造成的影響是很大，會出現色斑、皮膚老化等，所以提醒大家一定要注重防曬，好好保護肌膚。

年度美肌達人. 皮膚專科醫生陳厚毅（黃寶瑩 攝）

星級年度美肌達人. 阮嘉敏

被封為「東張女神」的阮嘉敏，近年專注演員工作，因一直在幕前工作，對於「美」她認為應該是由內散發至外，所以需要隨時裝備好自己，探索未來更多可能性。除了化妝和服裝造型外，健康都很重要，她平時會很重要飲食，更提到有9-10年已經沒有吃零食，日常都會注意健康飲食。

星級年度美肌達人. 阮嘉敏（羅國輝 攝）

星級年度美肌達人. 孫慧雪

兩孩之母的孫慧雪，依然保持著年輕的外貌和良好的身材，絲毫看不出年紀。但孫慧雪竟指踏入40歲的自已，比起年輕時肌膚更好，她重點提到要勤力護膚，注重每個細節。同時更分享到自己日常生活中，注重清淡飲食和補充水分，保持心情開朗，讓「美」由內至外散發。

星級年度美肌達人. 孫慧雪（羅國輝 攝）

星級年度美肌達人. 張紋嘉（Crystal）

前女子跳唱組合HotCha成員的張紋嘉（Crystal），不僅唱跳了得，在護膚方面都有著自己的心得。Crystal認為保持著良好的心態和清淡的飲食，肌膚也會隨之展現出最佳狀態。更即場分享自己的獨門護膚心得，她會在敷面膜同時做不同護理，像是用美容儀器或是按摩頸部，保持在最舒適的狀態，她認為這樣精華會吸引得更好，讓護膚效果發揮至最大。

星級年度美肌達人. 張紋嘉（Crystal）（羅國輝 攝）

星級年度美肌達人. 陸詩韻

2005年香港小姐亞軍的陸詩韻，自然是美貌與智慧並重。對於「美」，她認為每個女生都是漂亮的，在護膚方面她認為只要保持心態正面，「美」就會由內散發至外，肌膚自然就越來越好。同時更提醒女生們，要多喝水和勤力護膚，注重每個細節。

星級年度美肌達人. 陸詩韻（黃寶瑩 攝）

年度美肌達人. 色彩分析師 Tiff Chan

從事「色彩分析師」的Tiff Chan，時常幫助客人尋找專屬的個人色彩，和適合自己的穿搭。對於「美」和「護膚」，她認為要一直保持好奇和留意更多不同的護膚資訊，以尋找至最適合自己的護膚方式。

年度美肌達人. 色彩分析師 Tiff Chan（黃寶瑩 攝）

年度美肌達人. 專業化妝師 Natalie Chan

專業化妝師Natalie Chan，除了會為新娘、商業、廣告類等化妝外，還是一位個人形象導師，為大家提供些提升個人形象的建議。Natalie即場更向我們分享了她的護膚心得，提到要讓肌膚隨時都是保持充足水分，同時提到大家在炎熱天氣時，要注意自身的濕氣，這也是影響妝容和髮型的持久度。

年度美肌達人. 專業化妝師Natalie Chan（黃寶瑩 攝）

年度美肌達人. 人氣KOL Angela Chan

人氣KOL Angela Chan，時常分享生活和旅遊大小事。她即場和我們分享她的兩大護膚心得，就是保持充足睡眠和多喝水，這樣肌膚隨時都是在最佳狀態。

年度美肌達人. 人氣KOL Angela Chan（黃寶瑩 攝）