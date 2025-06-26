美容消費調查｜5%每個月美容消費至少$5000！媒體仍為宣傳關鍵

美容消費調查2025｜女生貪靚打扮是否不爭的事實？現今世代注重儀容整潔，隨著科技進步，越多人靠美妝和打扮，來提升個人魅力。《01女生》早前向《香港01》讀者進行一項「儷人盛會2025：美容趨勢問卷調查」，深入了解大眾的美容、化妝及時尚消費習慣，旨在整理出當今的美容市場趨勢。以下為調查結果：



「儷人盛會2025」圓滿舉行！見證女性向優質品牌誕生

逾七成人傾向購買護膚品 5%每月固定消費5,000元以上

化妝打扮固然重要，但更多人注重肌膚健康。根據調查顯示，約有73%的消費首要取向為「護膚產品」，其次為「時尚服飾」（10%）及「彩妝產品」（7%），可見大多數人都願意花費於美容護膚上。

至於每個月固定的美容護膚及醫美療程消費，約15%願意支出3,000港元以上，當中三分一（約整體5%）更逾5,000港元以上，對肌膚保養相當認真。

逾七成人傾向購買護膚品 (《難哄》劇照)

平均每人有2-3個肌膚煩惱 主要為肌膚粗糙/乾燥

調查中大部分人都希望精進自己的肌膚狀態，根據「想透過美容或輕醫美來改善的肌膚問題」選項，平均每人有2.85個肌膚煩惱，包括「粗糙或乾燥」（18%）、「毛孔粗大」（17%）和「暗沉或膚色不均」（17%）等。

購買化妝品前最關注成分安全、信譽

近年妝容趨向自然個性美，因此本調查發現，最多人常用「底妝產品」，為使用「眼妝產品」的1.65倍。在購買化妝品前，最多人首要考慮「成分安全性」（60%），如無酒精和低敏等；而「品牌信譽與忠誠度」（60%）也同列第一，其次為「價格」（59%）。

隨著科技進步，越多人使用便利的網上購物。55%表示均會在網上和實體門市購物，不過仍有37%只傾向實體門市。他們主要光顧「個人護理產品連鎖店」（41%）及「品牌專櫃和專門店」(37%)。而在網購方面，約36%會在「品牌官方網店」選擇商品。這同樣證明「品牌信譽」的重要性。

55%習慣每個月至少做一次美容護理 一成人選擇美容祛斑、提拉緊緻療程

不少人都有做美容護理療程的習慣，當中42%每個月固定做一次；13%則會每周做一次。除了基礎護理療程，各有一成人願意進行「美容祛斑」和「提拉緊緻療程」（11%），其次為「彩光/激光脫毛」（9%）和「醫學美容」（7%）。

購買化妝品前最關注成分安全、信譽 (《難哄》劇照)

媒體佔據重要宣傳 Facebook、 Instagram仍是主要傳播途徑

調查顯示，無論是美妝或時裝方面的情報，線上媒體佔據重要的宣傳。根據受訪者回應，逾四成都會透過「美容媒體分享」或「美妝KOL/ YouTuber推薦」，來獲取美容產品的資訊。而在時尚趨勢方面，約62%受訪者會瀏覽「社交媒體」，較其他選項多一倍，其次為「時尚雜誌」（30%）及「KOL推薦」（29%）。而對於社交媒體，最多受訪者經常參考「Facebook」的內容（76%），其次為「Instagram」（64%）及「YouTube」（36%）。

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