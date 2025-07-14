脫髮年輕化16歲已掉髮 誤信坊間療程隨時爛頭皮 醫生拆解育髮關鍵

近年愈來愈多年輕人出現脫髮問題，當中不少人在二十歲出頭、甚至十多歲已開始出現髮線後移、頭頂稀疏、髮絲變幼等情況，脫髮問題不再局限於中年男士。而壓力、減肥過度引致營養不足、荷爾蒙變化等因素亦令脫髮問題趨向年輕化。面對髮量下降，不少人選擇自行購買生髮產品或坊間療程，而這些產品或療程卻暗藏風險，有女士就誤信坊間育髮療程廣告花費十多萬元購買治療，最終頭皮嚴重敏感反致脫髮加劇。今次邀請皮膚科專科醫生胡惠福醫生，全面解說脫髮年輕化的成因、不同類型脫髮的特徵，以及傳統藥物治療與最新的激光育髮技術，讓有脫髮困擾的人士正確認識問題，把握黃金治療期及時求醫。



脫髮問題明顯年輕化 十六歲患者亦現徵狀

皮膚科專科醫生胡惠福指出，近年脫髮問題確實有年輕化趨勢，臨床求診的患者最年輕的男性個案僅 16 至 17 歲。「這類青少年多因遺傳性雄激素脫髮就醫，青春期後男性荷爾蒙分泌旺盛，代謝產物雙氫睾酮（DHT）持續抑制毛囊生長，早期症狀表現為髮際線後移、頭頂頭髮變幼變薄。」醫生提到，年輕人因現時資訊普及，更易主動關注頭髮健康，「曾有少年見父親出現地中海脫髮，擔心自己也有遺傳性脫髮問題而主動求醫，此時毛囊尚未嚴重萎縮，及時介入治療效果理想。」

至於女性脫髮成因，胡醫生指出常見的雄激素脫髮 (女性型脫髮)，通常是在更年期之後出現。但亦有部分年輕女性因不同原因，會出現頭髮在短時間內大量脫落的問題，即為「休止期脫髮」，「女性有好多不同因素可導致脫髮，休止期脫髮可以因為壓力大、睡眠不足、大病過後、藥物影響，或者短時間快速減肥，導致營養不良等而導致脫髮。雖然多屬暫時性，但若不處理誘因，亦有機會持續惡化。」胡醫生進一步解釋。另外，如果女性型脫髮由荷爾蒙失調（如卵巢多囊症）引起，則可以在較年輕時期出現，應盡早醫治。不論是哪種脫髮成因，如果毛囊一旦萎縮，就不能逆轉。

胡醫生提醒，一般人每日掉髮約為50至100條屬正常範圍，但若發現掉髮量超過100條，頭髮量明顯減少、頭髮層變薄、髮絲變幼、頭皮變得清晰可見，或持續超過一個月出現大量掉髮，便應儘早求醫。他強調：「就算每日掉髮不多，但你見到頭頂皮膚外露愈來愈明顯，都要小心，因有機會是早期脫髮現象，若不及早處理就錯過治療時機。」

男性型脫髮典型特徵

女性型脫髮典型特徵

自行購買產品或療程 或令問題惡化

不少人在察覺脫髮問題後，會傾向先行自行處理，例如購買市面上的生髮水、營養補充劑，或嘗試偏方如生薑搓頭皮等，部分人甚至購買坊間育髮療程中心的脫髮療程。但胡醫生指出，這些方法未必適用於所有情況，亦存在潛在風險。胡醫生表示，大部分營養補充劑只有在出現明確營養缺乏時才有幫助，香港人營養相對充足，靠營養補充劑去解決脫髮問題，沒有太大幫助。他又指，部分天然成分如草本精華、生薑等，在治療脫髮上大多沒有醫學根據，而且可能引起接觸性皮膚炎，反令頭皮狀況惡化。

他曾接觸過一宗真實個案，一位女士因脫髮問題到某療程中心接受五至六次療程，該機構提供自家製的生髮產品，聲稱具有促進生長功效。療程共花費十多萬，結果該名患者出現嚴重頭皮敏感反應，脫髮情況更趨嚴重，最終需要使用藥物治療頭皮敏感反應。胡醫生表示：「此類機構因缺乏醫生評估脫髮成因，產品成分不明，且大多沒有醫學根據，患者權益難以保障。」

傳統藥物或植髮治療屬有效治療方案

脫髮的傳統治療方法主要包括外用藥物（如Minoxidil生髮水）及口服男性荷爾蒙Dihydrotestosterone (DHT) 抑制劑（如口服Finasteride），針對男性雄激素脫髮患者，這些藥物可促進毛囊生長期、延緩毛囊萎縮等，以穩定髮量。不過胡醫生指出，這類藥物需長期使用才有功效，部分患者也可能出現副作用。「外用藥物有機會引致頭皮敏感，而口服藥物則有機會影響性功能，雖然比例低，但並不是人人都可接受到風險。」此外，女性不適宜服用口服Finasteride。

植髮手術屬於有效的入侵性治療，將後枕區的健康毛囊移植至稀疏部位，但並非所有人皆適合進行。胡醫生指出，植髮手術最好在脫髮病情較為穩定、後枕區毛量充足的條件下才可考慮，但治療費用較高昂。他補充：「做完植髮之後，都要持續食藥及搽生髮水，以免移植區附近的原生頭髮繼續脫落。」植髮手術本身亦有風險，包括術後感染、疤痕形成等併發症。年紀過輕、脫髮病情未穩定的患者，應諮詢醫生意見才考慮是否適合進行植髮手術。

FDA許可的激光育髮屬非入侵性新療法 安全性高、適用性廣

隨着醫學科技發展，激光育髮近年成為一種備受關注的非藥物、非手術治療方法。胡醫生指出，此技術原理是透過特定波長的高能量激光，點陣式加熱頭皮，從而促進毛囊血液循環，刺激生長因子活化，改善頭皮炎症，令毛囊環境更有利於頭髮生長。他表示：「經 FDA 許可的點陣式激光療法屬非入侵性治療，適用於治療雄激素脫髮，男性或女性患者也使可，治療過程伴隨短暫微熱感與輕微紅腫，多數患者 1 至 2 日即可恢復，安全性較高。」

最新的點陣式激光療法，適合大部分的雄激素脫髮患者，而且經FDA許可，安全性大大提高。

胡醫生補充，激光治療屬漸進式方案，需定期接受療程才能見效。「激光不能單靠一次見效，一般要做幾次才可見效，再作定期保養。」激光治療初期可每月接受一次療程，連續四至六次作為主要治療期，其後每年進行兩至三次保養性療程，以鞏固效果。對於不適合使用藥物者，激光治療可作為替代方案；激光亦可與生髮水及口服藥物配合，作為合併治療方式。他指出：「部份人士如不適合食藥，也可考慮選擇用生髮水合併激光治療，以作為育髮治療。」診所使用的高能量激光，屬於醫療級別設備，直接作用於深層毛囊，至於市售的家用激光儀器，部份也是FDA許可，但只屬於低能量激光，且受頭髮密度影響吸收效率，其臨床成效一般相對較低。此外，家用版的激光儀器，若沒有得到FDA等權威機構許可，其安全性亦成疑。

及早發現及早就醫 切密錯過黃金治療期

最後胡醫生再三強調，「發現頭髮異常應及時諮詢醫生，通過專業檢查確診脫髮類型，制定有醫學根據的治療方案，才能有效把握黃金治療期。」他指出，當毛囊已完全萎縮，任何治療成效都會大打折扣，甚至無法逆轉。所以一旦察覺髮量減少、髮絲變幼或頭皮變得明顯等脫髮徵兆，應立即求醫，切勿輕信偏方而延誤就醫。

（資料及相片由客戶提供）