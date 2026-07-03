港島婚禮場地推薦｜合和酒店5大特色場地打造夢幻婚宴 附婚展禮遇

尋找命定婚禮場地，是每對準新人最花心思的環節。除了考量地理位置的優越性、場地景觀及設計格調外，空間的靈活度亦是關鍵之一。無論是延開百席的華麗盛宴、浪漫的證婚儀式，還是溫馨的輕婚禮，合和酒店（Hopewell Hotel）旗下的5個宴會場地，都能靈活配合新人預算及不同規模需求。「01女生」為大家整合各個婚禮場地的特色，助你揀選心水場地。正在籌備Big Day的你，一定要睇到文尾的婚展資訊，獲取限時婚禮禮遇！



港島區最具話題性的婚宴地標

要數港島區近年婚禮場地的大熱，必定是合和酒店！酒店坐落於灣仔核心地段，於2024年底隆重開幕，全新裝潢融合奢華高雅設計與五星級質感。

憑藉完善配套、坐擁無敵維港海景、優質的餐飲體驗，再加上擁有多元特色場地，由頂層雲端景致到綠意盎然的戶外花園，均展現出匠心獨運的空間設計， 因此一開幕便成為不少新人的婚禮場地首選。

5大特色婚宴場地：270度維港景、打造獨一無二的戶外證婚場地

特色婚禮場地推介 1：Summit View 58 峯景匯 58

在藍天白雲和天際線見證下，與愛侶立下誓約、交換戒指，這種極致浪漫絕對無與倫比。峯景匯58位處酒店最高層58樓，典雅瑰麗設計盡顯高雅氣派，全場可容納約140位賓客。場地最大亮點是能飽覽270度壯麗維港景致和翠綠山景，寬敞的露台更能成為戶外證婚場地，白天採光度極佳，晚上能俯瞰醉人夜景，打造獨一無二的高空婚禮體驗。

特色婚禮場地推介 1：Summit View 58 峯景匯 58 (品牌提供)

特色婚禮場地推介 2：Emerald Pavilion翡翠廳 & Pearl Pavilion 珍珠廳

鍾情於清新自然風格的話，結合室內外美景的宴會廳會是你的不二之選。位於酒店21樓的Emerald Pavilion翡翠廳及Pearl Pavilion珍珠廳，分別可容納309及239位賓客。場地採用歐式玻璃屋設計，日間能引入充足的天然採光，兩廳相連寬敞的戶外花園，綠意延綿，最適合舉行浪漫證婚儀式、戶外黃昏雞尾酒會、露天派對，或賓客輕鬆相聚的絕佳選擇。

特色婚禮場地推介 2：Emerald Pavilion翡翠廳 & Pearl Pavilion 珍珠廳 (品牌提供)

特色婚禮場地推介 3：The Terrace

近年小清新輕婚禮成為新趨勢，位於酒店21樓Emerald Pavilion翡翠廳和Pearl Pavilion珍珠廳旁的戶外場地The Terrace，正是專為追求小清新輕婚禮的準新人而設。場地將城市的動感與自然的寧靜完美結合，旺中帶靜，在微風與浪漫氛圍下，最適合舉辦輕鬆隨性的迎賓酒會和和戶外證婚。

特色婚禮場地推介 3：The Terrace (品牌提供)

特色婚禮場地推介 4：Crystal Court水晶殿

舉辦傳統的大型婚宴，最考驗場地的空間感與觀感，無柱式設計能確保每位賓客都能擁有無遮擋的完美視線。位於19樓Crystal Court水晶殿，專為盛大奢華婚宴而打造，可容納高達50圍酒席。全場採用無柱式活動空間，並規劃了廣闊的席前迎賓區，讓賓客到達時倍感尊貴。場內配備極致完善的視聽設備，包括閃爍的水晶吊飾及高清LED多功能螢幕牆，可隨心展示各式夢幻婚禮背景、動態影片，甚至特別的舞台光影效果，細節間展現尊貴格調。

特色婚禮場地推介 4：Crystal Court水晶殿 (品牌提供)

特色婚禮場地推介 5：Grand Ballroom 合和大禮堂延開百席 室內名車進場氣派非凡

對於追求震撼殿堂感、希望邀請親朋好友們共同見證婚禮，一個能承載逾百圍且兼具非凡氣勢的場地至關重要。貴為港島區最大的酒店大禮堂，合和大禮堂可容納多達130圍酒席。無柱式宴會廳空間感十足，配上8米特高樓底及貴麗典雅的水晶吊燈裝飾，營造浪漫氛圍。這個明亮寬敞的多功能場地更有一個驚喜設計，可讓新人以乘坐名貴房車的特別方式直接進場March-in，極具心思且盡顯豪門氣派。

特色婚禮場地推介 5：Grand Ballroom合和大禮堂 (品牌提供)

新人必看「限時7月婚宴展禮遇」

酒店每個位置都能展現精緻細節感，能拍出充滿質感的婚攝 (品牌提供)

看過合和酒店各具特色的夢幻場地，是否也想立刻預訂檔期、開展籌備之旅？為了讓新人在預算內享受頂級服務，合和酒店特別於7月婚展中推出限時優惠。只要在展覽期間親臨攤位諮詢並預訂指定婚宴套餐，即可享有以下尊屬禮遇，包括：

-中式婚宴每席HK$11,800 起

-指定全包菜單囍宴餐飲套餐HK$16,000起

-指定正價菜單可享免加一服務費

-免費升級席間無限暢飲指定紅白餐酒

-另享五打精緻席前小食

香港婚宴展暨結婚用品博覽2026資訊



日期：2026年7月10日至12日

地點：香港會議展覽中心展覽館 5E

合和酒店攤位編號：W09 & W11

