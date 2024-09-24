婚禮場地｜傳統/新興婚禮場地特色一文睇清：婚宴模式/配套/人數

要打造夢想婚禮，選擇自己喜歡的場地是一個不可或缺的重要因素。坊間有多個婚禮場地選擇，當中包括傳統酒店宴會廳、酒樓、婚宴專門店、輕婚禮場地及戶外草地婚禮場地等。到底甚麼類型的婚禮場地才適合你們？《01女生》找來婚禮司儀統籌Mc Sze Wing思穎和大家分享香港婚禮場地的4大主要類型。



在揀選婚禮場地時，大家有何考量呢？婚禮預算、婚禮形式、賓客人數，還是地理位置？假如你們無從入手，仍未開始籌備婚禮的話，不妨先了解香港常見婚禮場地類型。

傳統婚禮場地選擇｜1. 酒店

酒店宴會場地一直是新人的熱門之選，為新人們及賓客帶來華麗、高雅氣派的感覺，賓客人數可達幾百人。新人可按自己需要揀選適合的婚禮模式，如傳統中式婚宴、西式自助餐、雞尾酒會、午宴或晚宴等。喜歡大自然的話，可選擇草地西式證婚儀式。

另外，如選擇於酒店設宴，大部份酒店設有出入門套房訂購優惠，照顧新人、儀式安排的需要。場地配套上亦相對較靈活，新人可自行找佈置公司為場地設計，展現夢想中的佈置，但費用則較高。

傳統婚禮場地選擇｜2. 酒樓/婚宴專門店

相對上，整體價格較經濟實惠，一般提供傳統中式午宴或晚宴酒席。而佈置配套則較為完善，一般設有固定舞台佈置及特色設備，如：進場升降舞台、泡泡機、旋轉樓梯等，新人們可省卻這方面的考量及支出。

近年簡約精緻的小型婚禮、輕婚禮成為新人們的新取向，不需有華麗裝潢、隆重派場，只在乎好好享受幸福的一刻，與親友共渡快樂時光。

新興婚禮場地選擇｜1. 輕婚禮場地

輕婚禮、小型婚禮人數一般約100人，儀式上也較簡單輕鬆，一般提供輕食或只舉辦證婚儀式。場地方面，則著重於特色主題佈置，例如：希臘風情、歐洲風格、宮廷城堡感覺等。

新興婚禮場地選擇｜2. 戶外草地婚禮場地

戶外草地婚禮場地主打大自然環境，綠油油的大片草地如置身外國般，為婚禮帶來西式情懷。因此，近年亦深受新人歡迎。溫馨提醒，舉辦戶外婚禮記得向場地了解惡劣天氣後備方案及留意溫度變化。