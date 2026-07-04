7月好去處｜迎接夏日狂歡：小王子主題錶展、迷你兵團齊聚銅鑼灣

7月好去處｜準備迎接夏日狂歡的暑期了嗎？隨著不少人放假消暑，多個商場舉辦活動，更與電影卡通聯乘，吸引大家與親朋好友欣賞打卡，度過美好的小時光。若然還未有計劃的話，不妨緊貼以下最新的7月好去處和活動。



7月好去處｜九龍圓方「Next Space Age Exhibition」展覽

慶祝IWC萬國錶飛行員腕錶誕生90週年，品牌特別以《小王子》的詩意和哲學為中心，在國際小王子日（6月29日）展開特別展覽，呈獻屹立坐在星球上的小王子雕像，並加入太空站主題，展示首款專為人類太空飛行設計並獲得認證的工具錶。場內可以享受太空人主題的沉浸式拍照體驗和精繳美食，以及率先觀看IWC萬國錶小王子電影故事《Odyssey Through Time》的預覽，不容錯過！

7月好去處｜九龍圓方「Next Space Age Exhibition」展覽 (品牌提供)

7月好去處｜「Next Space Age Exhibition」展覽

日期：2026 年 6 月 29 日至 2026 年 7 月 12 日

地點：九龍圓方商場金區一樓

7月好去處｜西九文化區 M+「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽

探索當代日常與行為的藝術，以日本放送協會（NHK）製作的電視節目《Design Ah! neo》為概念，透過可動手玩的遊戲、互動裝置及沉浸式視聽室，重新反思筷子、牙刷、巴士與交通燈等日常物品的意義，從而提升生活品質、塑造日常行為，並促進人與人之間的聯繫。

7月好去處｜西九文化區 M+「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽 (品牌提供)

7月好去處｜M+「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽

日期：2026 年 6 月 27 日至 2027 年 1 月 10 日

地點：香港西九文化區 M+ 地下大堂展廳

7月好去處｜尖沙咀海港城「FOREVER TOYS」嘉年華

乘著新電影《反斗奇兵5》播映，海港城特別帶來嘉年華，在海運大廈露天廣場設置逾兩米高的胡迪、翠絲及紅心的雕塑，同時加入新成員莉莉平板的隧道，會隨時間轉動雙眼。此外，海港城其他位置亦提供4個體驗區，包括「The Forever Toy House」《反斗奇兵5》主題期間限定店、「寶妮屋企」沉浸式打卡場景及1:1比例「巴斯光年」LB-Kaido Works R32 Skyline實體真車展示等等，讓大家都能參與其中。

7月好去處｜會「眨眼」的莉莉平板隧道。(品牌提供)

7月好去處｜AIA反斗好友打卡位登場。(品牌提供)

7月好去處｜「FOREVER TOYS」嘉年華

日期：2026 年 6 月 19 日至 8 月 31 日

地點：6月19日起 - 海運大廈露天廣場、海運大廈地下展覽大堂、海運大廈地下中庭及港威商場廣東道入口及地下中庭大堂I

7月起 - 新增海運觀點、海港城美術館、海洋中心入口等地點

7月好去處｜尖沙咀 K11 MUSEA 「Maison Guerlain法式公寓藝術沙龍香氛 x 琺瑯美學工作坊」

為讓大家對Guerlain藝術沙龍高級訂製香氛系列有更深的認識，品牌特設「藝術沙龍」琺瑯美學工作坊，帶大家探索世紀傳承的「掐絲琺瑯」工藝，同時親自挑選喜愛的指定色彩，以打造專屬的琺瑯盤點。工作坊亦設香氛諮詢、美妍諮詢和驚喜禮遇等，為大家尋找喜愛的香氣。

7月好去處｜尖沙咀 K11 MUSEA 「Maison Guerlain法式公寓藝術沙龍香氛 x 琺瑯美學工作坊」(Kristie Chu)

7月好去處｜「Maison Guerlain法式公寓藝術沙龍香氛 x 琺瑯美學工作坊」

日期：2026 年 7 月 1 日至 31 日（需網上預約登記）

地點：尖沙咀 K11 MUSEA B1 層 B106B 號鋪

7月好去處｜九龍塘又一城「TIRTIR - Your Go-to Cushion」期間限定店

每逢到韓國遊玩都會大量購買的化妝品牌TIRTIR，首度登陸香港LOG-ON開設主題限定店。除了現場體驗皇牌氣墊系列和彩妝系列，特別引入韓國總部自家研發的Shade Finder智能色彩測試系統，同時設有專業化妝師一對一美妝指導及氣墊客製化雕刻服務，讓大家有韓國美妝有更深的認識。

7月好去處｜九龍塘又一城「TIRTIR - Your Go-to Cushion」期間限定店 (品牌提供)

7月好去處｜TIRTIR - Your Go-to Cushion」期間限定店

日期：2026 年 7 月 8 日至 8 月 2 日

時間：(周日至周四及公眾假期) 上午 11 時至晚上 9 時；(周五、六及公眾假期前夕) 上午 11 時至晚上 10 時

地點：九龍塘又一城LOG-ON Togather

7月好去處｜銅鑼灣時代廣場 「Minions & Monsters: Bello! Hollywood」

各位迷你兵注意！除了全新電影《迷你兵團與大怪獸》，銅鑼灣時代廣場呈獻展覽，以電影及迷你兵團為主題，設置多個互動拍攝場景，與Minions合照打卡。2樓中庭特設「Minions名人堂」，有著3.8米高巨型Minions金色雕像，以及頒獎典禮打卡背景板，同時推出獨家主題自拍亭，讓大家都能感受到迷你兵團的可愛魅力。而在指定日子更會舉行Minions見面會，可與占士及阿亨見面合照，不容錯過！

7月好去處｜銅鑼灣時代廣場 「Minions & Monsters: Bello! Hollywood」(品牌提供)

7月好去處｜「Minions & Monsters: Bello! Hollywood」

日期：2026 年 6 月 26 日至 8 月 31 日

時間：上午 10 時至晚上 10 時（展覽首日將於晚上９時正開放）

地點：銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭