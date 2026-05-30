6月好去處｜消暑打卡精選活動：韓國JUMP表演、世界盃預熱主題店

踏入6月已經充滿暑氣，令人想要乘涼的地方，尋找室內涼快的打卡好去處。「01女生」為大家整理各式精彩的6月節目，大家不妨趁假日或空瑕時間，與家人、情侶和朋友一起相聚和遊玩，歡度美好和難忘的時光。



6月好去處｜九龍區

6月好去處｜旺角 《Lines of EVANGELION》香港展

《新世紀福音戰士》的粉絲注意。該動畫的手稿展覽，現移師香港舉辨，並以藝術化的方式，重新詮釋角色輪廓、機甲的複雜結構和標誌性明朝體字體，讓大家能夠沉醉於宏大而精妙的動畫宇宙中。

6月好去處｜旺角 《Lines of EVANGELION》香港展 (品牌提供)

6月好去處｜《Lines of EVANGELION》香港展

日期：2026 年 5 月 23 日至 7 月 12 日

時間: 平日 - 中午 12 時至晚上 9 時 ；周末及公眾假期 - 上午 11 時至晚上 10 時

地點：香港九龍旺角彌敦道 601 號創興廣場地庫二樓 INCUBASE Arena

6月好去處｜西九文化區 M+「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽

探索當代日常與行為的藝術，以日本放送協會（NHK）製作的電視節目《Design Ah! neo》為概念，透過可動手玩的遊戲、互動裝置及沉浸式視聽室，重新反思筷子、牙刷、巴士與交通燈等日常物品的意義，從而提升生活品質、塑造日常行為，並促進人與人之間的聯繫。

6月好去處｜西九文化區 M+「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽 (品牌提供)

6月好去處｜M+「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽

日期：2026 年 6 月 27 日至 2027 年 1 月 10 日

地點：香港西九文化區 M+ 地下大堂展廳

6月好去處｜九龍牛頭角 韓國觀光公社「K-Stage Festival 2026」

感受韓流文化襲港。韓國觀光公社匯集多個知名表演和劇場，帶到香港東九文化中心，展現出當地的藝術魅力。一連四日將會進行兩場活動，包括音樂劇〈Inside Me〉、匯演作品〈JUMP〉、〈偉大的跆拳道〉，而〈Show Musical Dream High 3 Reboot〉更邀得INFINITE張東雨、VICTON 姜昇植及林勢俊演出，延續經典校園劇《星夢高飛》的世界觀，講述年輕人在追夢過程中，經歷學習失敗後重新出發，並突破自我的故事。

6月好去處｜九龍牛頭角 韓國觀光公社「K-Stage Festival 2026」 (品牌提供)

6月好去處｜韓國觀光公社「K-Stage Festival 2026」

日期：2026 年 6 月 25 日至 6 月 28 日

時間: 下午2時半、下午7時半 (事前需購票)

地點：東九文化中心(劇場)

6月好去處｜尖沙咀 K11MUSEA《深珊藏珍》展覽

延續珠寶主題，L’ÉCOLE珠寶藝術學院香港分校今次聚焦神秘與瑰麗的珍貴珊瑚，匯聚約120件珊瑚珠寶創作及珍罕標本，並從三種視覺：生物學與寶石學、精湛工藝及珠寶藝術，多角度剖析珊瑚的自然之美與文化底蘊。

6月好去處｜尖沙咀 K11MUSEA《深珊藏珍》展覽 (品牌提供)

6月好去處｜《深珊藏珍》展覽

日期：2026 年 5 月 23 日至 10 月 11 日

時間: 上午 10 時至晚上 7 時 (事前需網上登記)

地點：L’ÉCOLE珠寶藝術學院 香港K11 MUSEA 5樓510A室

6月好去處｜旺角 THE FOREST「FIFA世界盃期間限定主題店」

今年為世界盃之年，adidas亦為盛事預熱，開設期間限定店，精選多款FIFA世界盃26官方授權產品，包括22款國家隊主場球衣、13支隊伍作客球衣和經典復刻系列adidas Originals Bringback，同時特設AI自拍亭打造專屬造型照片，以及一系列豐富禮遇，不容錯過。

6月好去處｜旺角 THE FOREST「FIFA世界盃期間限定主題店」 (品牌提供)

6月好去處｜旺角 THE FOREST「FIFA世界盃期間限定主題店」

日期：2026 年 4 月 29 日至 7 月底

時間：上午 11 時至晚上 10 時

地點：旺角奶路臣街17號THE FOREST G樓G3 - G5號舖

6月好去處｜尖東地鐵站 國家隊主題快閃店

迎接即將的世界盃熱潮，港鐵尖東站特設快閃店，搜羅各款盲盒、公仔、球衣和官方授權寵物用品等，同場設有巨型傳奇球星打卡牆，亦有阿根廷、英格蘭、葡萄牙與法國的聯合專區，以滿足不同的球迷。

6月好去處｜尖東地鐵站 國家隊主題快閃店 (品牌提供)

6月好去處｜尖東地鐵站 國家隊主題快閃店

日期：2026 年 5 月 至 8 月

地點：尖東地鐵站

6月好去處｜港島區

6月好去處｜香港站 《當鐵仔遇上法老貓——古埃及文明奇遇》主題巡展

延續古埃及文化的熱話，港鐵公司與香港故宮文化博物館合作，將香港站化身期間限定的古埃及神殿場景，由1.4米高的「法老鐵仔」和「法老貓」領航，大家可以參與打卡，同場設有聖書體互動裝置，可將名字轉換成古埃及象形文字，展現古埃及書寫文化的獨特魅力。

主題巡展將會延伸至金鐘站、中環站、香港西九龍站、紅磡站、九龍塘站、九龍灣站，以及港鐵旗下兩大商場ELEMENTS圓方及青衣城，不容錯過。

6月好去處｜香港站 《當鐵仔遇上法老貓——古埃及文明奇遇》主題巡展 (品牌提供)

6月好去處｜《當鐵仔遇上法老貓——古埃及文明奇遇》主題巡展

日期：即日起至 2026 年 6 月 28 日

地點：港鐵香港站

6月好去處｜ 中環海濱 Padel Central

「Padel Central」再次歸來。由瑞銀呈獻，活動於6月15日至6月14日期間，在中環海濱AIA Vitality公園舉行。現場設置板式網球場，大家可以在體驗這項運動之餘，享受同場的美食、飲品及現場音樂，以度過輕鬆寫意的時光。

6月好去處｜ 中環海濱 Padel Central (品牌提供)

6月好去處｜中環海濱 Padel Central

日期：2026 年 5 月 15 日至 6 月 14 日

地點：中環海濱

門票：HK$475起

6月好去處｜離島區

6月好去處｜香港迪士尼樂園度假區「魔雪奇緣世界」

雖然正值初夏，但小白（Olaf）無懼炎熱，驚喜現身迪士尼魔雪奇緣世界，與大家互動見面。由華特迪士尼幻想工程研發部門，透過強化學習科技、以新一代機械人技術，還原小白的外形與動作，並打造一個可自由行走的小白，配搭電影配音員Josh Gad預先錄製的音效，從招牌小碎步、笑容和眼神交流中，可看出其真摰的個性，在阿德爾王國中猶如親善大使。

6月好去處｜香港迪士尼樂園度假區「魔雪奇緣世界」(張懿慧 攝)

此外，樂園中特別推出多款主題商品，包括夏季系列商品、服飾配件、明信片及全新音樂盒系列等，極光糖果屋亦有小白主題甜品，如小白軟雪糕和慕絲蛋糕，為賓客帶來甜蜜驚喜。

6月好去處｜香港迪士尼樂園度假區「魔雪奇緣世界」(張懿慧 攝)

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6月好去處｜香港迪士尼樂園度假區「魔雪奇緣世界」

日期：6月上旬起

地點：香港迪士尼樂園度假區「魔雪奇緣世界」

門票：01空間（HK$631起）