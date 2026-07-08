李泳知世巡｜從素人走向世界舞台！細數5句直擊心靈的成長語錄

韓國K-pop人氣饒舌歌手李泳知將於8月1日來港獻唱，在亞洲國際博覽館舉行第三次世界巡演《2026 LEE YOUNGJI WORLD TOUR <2.0>》。被稱為「MZ文化總統」的她，每次現身總能以直率、幽默且充滿正能量的形象感染眾人。無論是在舞台上展現的強大氣場，還是在綜藝節目中毫无包袱的驚人魅力，都讓她圈粉無數。從一名平凡的高中生，一步步蛻變為站上世界巡演舞台的國際焦點，究竟是什麼樣的人生信念，支撐著她走到今天？讓我們一起走進李泳知的內心世界，從她的清醒金句中，了解她成功背後的人生態度。



韓國饒舌女王李泳知8月強勢來港，將於2026年8月1日（星期六）在亞洲國際博覽館5號展館舉行巡迴演唱會《2026 LEE YOUNGJI WORLD TOUR <2.0>》。這次巡演特別以《2.0》命名，這不僅是一個全新的舞台，更宣告著李泳知正式邁向升級版的全新蛻變。就讓我們拭目以待，迎接她即將展現的更多女王魅力吧！

李泳知8月強勢來港，於亞博舉行世巡演唱會(IG@youngji_02)

默默無聞到耀眼巨星

高中時期的李泳知，僅僅正式學習饒舌半年，憑著對音樂的熱愛與無畏的勇氣，參加節目《高校Rapper 3》。年僅17歲的她以爆發力的嗓音與穩健的台風一舉奪得冠軍，驚豔全場，成為該節目歷史上最年輕的女性冠軍。

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奪冠後，她並未停下腳步。在 2022 年更挑戰高手雲集的《Show Me The Money 11》，歷經無數次高壓考驗，最終成為該節目開播以來首位女性總冠軍，打破了韓國饒舌界的既定框架。

除了音樂上的卓越成就，她更憑藉羅PD的《地球娛樂室》以及個人網路節目《雖然什麼都沒準備》等現象級綜藝，展現出高情商與獨特的個人魅力，在音樂與綜藝領域同時交出亮眼的成績單。這段從零開始、不畏標籤的奮鬥歷程，奠定了實力派饒舌歌手的地位，同時更展現了溫柔而堅定的韌性。

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李泳知金句｜雪球人生論：將不好的挑戰視為路標，最終成就巨大的自己

李泳知曾在「Sebasi Talk」演講中分享自己的人生哲學。她以「雪球」為喻，表示將自己看成一顆小雪球，將挑戰的過程視作下坡路，當中必然有好有壞：「不好的東西會成為路標，帶領自己前往正確的地方；好的東西會成為養分，使她強壯。」最終到達目的地時，那些經歷早已將她磨練成一顆巨大的雪球，足見她面對挑戰勇往直前的態度。

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李泳知金句｜別人認為是缺點的，我卻認為是優點。

李泳知在同一訪問中，也提及自己喜歡嘗試新事物，當別人還在猶豫「能不能做到」時，她會直接全力以赴地挑戰，如果嘗試後發現不適合就會直接放下。但對於這樣的性格，有人認為她「魯莽」，她反而覺得這份魯莽是熱情的另一面。正因為熱情所以才想投入，而這份性格也令她正式學習饒舌僅僅半年便去參加比賽，並成為「最年輕冠軍」。

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李泳知金句｜其實不想輸也是因為自卑，但如果這份自卑能成就一個更好的自己，那也是一件很酷的事！

李泳知在一次訪問坦言自己比大家想像中更脆弱，當面對理想和現實的自己有所出入時也會受到很大打擊。她更大方承認，勝負慾就是源於自卑，即使別人稱讚她的時候，她內心仍然會覺得自己不夠好。可是她與大多數人不同，她認為這份自卑能轉化為力量，成就更好的自己，那就是一件很酷的事。

李泳知金句｜與其半途而廢，我寧願留下印記。

這是來自《WITCH》歌詞「與其半途而廢，我寧願留下印記。即便付出生命，我也會咬緊牙關，迎接一切挑戰。」她在訪問中坦言，這句歌詞完美詮釋了她的人生態度，一個「與其敷衍了事，我寧願要麼做出令人難忘的糟糕之作，要麼做到極致的輝煌」的信念。

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李泳知金句｜也許因爲我是我，所以一切都有可能吧？

在2023年的Melon Music Awards（MMA）頒獎典禮上，李泳知發表了得獎感言說：「人們總是問為什麼我會成功。可這並沒有為什麼。我一直都是我。也許因為我是我，所以一切都有可能吧。」這並非盲目的自大，而是鼓勵大家要有一份相信自己的可能性，不為自己設限，勇往直前的態度使她創造更多的成就。